Компанія Козицького за 2,5 млн грн купила землю у курортному містечку

Східницька селищна рада Львівської області продала земельну ділянку під будівництво та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування площею 0,10 га за 2,5 млн грн у курортному містечку Східниця на Львівщині компанії з групи Зіновія Козицького «Нормаз Плаза».

Зазначається, що аукціон з продажу земельної ділянки стартував з ціною 727,5 тис. грн. У торгах взяли участь п’ять учасників, а вартість лоту зросла у понад 3 рази. Найвищу ціну за земельну ділянку запропонувало ТОВ «Нормаз Плаза» – 2,5 млн грн.

Ділянка призначена для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Нормаз плаза» зареєстрована у Львові з 2019 року. Керівником з 2023 року є Максим Мохнач. Власником «Нормаз плаза» на 50% є Зіновій Козицький (через ТОВ «Вест енерджі»), на понад 29% Віталій Ломакович і на 20,1% ТОВ «Оптіма-капітал».

Львівський бізнесмен Зіновій Козицький – один з найбагатших в Україні. У 2021 році Forbes оцінив його статки у 95 млн доларів. Найбільше його бізнесів зосереджені в енергетиці. Також його компанії працюють у готельному, медичному, артбізнесі та інших напрямках.

Зіновій Козицький є батьком чинного голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, який до цієї посади працював у сімейному бізнесі.

Зіновію Козицькому належить готельний комплекс «Панорама Східниця», що розміщений на вул. Гірській у селищі Східниця.

Козицький також є власником ТОВ "Західнадрасервіс" та ТОВ "Енергопарк "Яворів" та засновником "Еко-оптіма" яка працює як у відновлюваній, так і в традиційній енергетиці.

Раніше повідомлялося, що хакер вкрав 127 млн ​​грн із рахунків компаній ТОВ "Західнадрасервіс" та ТОВ "Енергопарк "Яворів", що належать Козицькому.