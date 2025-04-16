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Конкурент для Илона Маска: OpenAI разрабатывает собственную социальную сеть

OpenAI
OpenAI работает над созданием конкурента соцсети Х / Depositphotos

Компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, работает над собственной социальной сетью, которая может стать конкурентом для X миллиардера Илона Маска.

Об этом пишет The Verge.

Что известно о новой социальной сети

Проект пока находится на ранних стадиях, однако уже существует внутренний прототип. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман уже просил посторонних дать отзывы о проекте новой социальной сети.

OpenAI планирует использовать платформу для более эффективного обучения своего ИИ — в частности, собирать с нее данные в реальном времени. Проект имеет интерфейс ориентированный на новостную ленту, который базируется на возможностях ChatGPT по генерации изображений.

Аналогичные возможности уже имеют X и Meta для обучения своим моделям ИИ.

Пока не ясно, планирует ли OpenAI выпустить социальную сеть как отдельное приложение или интегрировать ее в ChatGPT.

Соперничество с Маском

Как пишет издание, запуск социальной сети может усилить соперничество Сэма Альтмана с миллиардером и владельцем Х Илоном Маском. В феврале после того, как Маск предложил приобрести OpenAI за 97,4 миллиарда долларов, Альтман ответил: "Нет, спасибо, но мы купим Twitter за 9,74 миллиарда долларов, если вы хотите".

Маск давно враждует с компанией OpenAI и заявил, что не доверяет ее директору Сэму Альтману. Миллиардер уже судится с компанией и Альтманом, обвиняя OpenAI в отходе от первоначальной некоммерческой миссии технологии искусственного интеллекта и использовании ее только для коммерческих целей.

В свою очередь недавно компания OpenAI подала иск против Маска, сославшись на систематические преследования со стороны миллиардера.

Кроме того, выход на рынок социальных сетей также ставит OpenAI на курс столкновения с Meta, которая планирует добавить социальную ленту в будущее отдельное приложение для своего ИИ-ассистента. Несколько месяцев назад впервые появились сообщения о том, что Meta создает конкурента ChatGPT. Тогда Альтман ответил "Хорошо, хорошо, может быть, мы сделаем социальное приложение".

Напомним, использование ChatGPT бьет рекорд после обновления последней модели. В этом году среднее количество еженедельно активных пользователей ChatGPT впервые превысило отметку в 150 миллионов.

Автор:
Светлана Манько