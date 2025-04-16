Конкурент для Ілона Маска: OpenAI розробляє власну соціальну мережу

Компанія OpenAI, що розробила ChatGPT, працює над власною соціальною мережею , яка може стати конкурентом для X мільярдера Ілона Маска.

Про це пише The Verge.

Що відомо про нову соціальну мережу

Зазначається, що проєкт поки що знаходиться на ранніх стадіях, проте вже існує внутрішній прототип. Гендиректор OpenAI Сем Альтман приватно вже просив сторонніх осіб дати відгуки про проєкт нової соціальної мережі.

Як пише видання, OpenAI планує використовувати платформу для ефективнішого навчання свого ШІ — зокрема, збирати з неї дані в реальному часі. Проєкт має інтерфейс орієнтований на стрічку новин, який базується на можливостях ChatGPT з генерації зображень.

Аналогічні можливості вже мають X та Meta для навчання своїх моделей ШІ.

Наразі неясно, чи планує OpenAI випустити соціальну мережу як окремий додаток, чи інтегрувати її в ChatGPT.

Суперництво з Маском

Як пише видання, запуск соціальної мережі може посилити суперництво Сема Альтмана з мільярдером і власником Х Ілоном Маском. У лютому після того, як Маск запропонував придбати OpenAI за 97,4 мільярда доларів, Альтман відповів : "Ні, дякую, але ми купимо Тwitter за 9,74 мільярда доларів, якщо ви хочете".

Маск давно ворогує з компанією OpenAI і заявив, що не довіряє її директору Сему Альтману.Мільярдер вже судиться з компанією та Альтманом, звинувачуючи OpenAI у відході від початкової неприбуткової місії технології штучного інтелекту та використанні її лише для комерційних цілей.

Своєю чергою нещодавно компанія OpenAI подала позов проти Маска, пославшись на систематичні переслідування з боку мільярдера.

Крім цього, вихід на ринок соціальних мереж також ставить OpenAI на курс зіткнення з Meta, яка планує додати соціальну стрічку у майбутній окремий додаток для свого ШІ-асистента. Декілька місяців тому вперше з'явилися повідомлення про те, що Meta створює конкурента ChatGPT. Тоді Альтман відповів "Добре, добре, можливо, ми зробимо соціальний додаток".

Нагадаємо, використання ChatGPT б'є рекорди після оновлення останньої моделі. Цього року середня кількість щотижня активних користувачів ChatGPT вперше перевищила позначку 150 мільйонів.