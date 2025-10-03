Конкурс PR-кейсов 2025: твой проект может быть среди самых влиятельных коммуникационных кейсов года!

Сегодня коммуникации украинского бизнеса стали зеркалом реальности. Они отражают правду военного времени, олицетворяют устойчивость и одновременно передают эмоциональный нерв общества.

Конкурс PR-кейсов покажет, как бренды в условиях вызовов и нестабильности отражают ценности, укрепляют доверие, ведут диалог с обществом и открывают новые стандарты профессионализма в сфере коммуникаций.

Есть проект? Выбирай номинацию и становись участником конкурса!

Лучшая PR-кампания: Лучшие коммуникационные кейсы в оффлайне и диджитале, которые не только продвигают бренд, но отражают реалии, поддерживают украинцев и помогают преодолевать вызовы общего врага.

Социальная ответственность и влияние: за проекты, имеющие значительное социальное влияние и помогающие решать важные социальные вопросы, в частности, поддержку ветеранов, переселенцев и пострадавших от войны.

Проект B2G: Лучшие практики взаимодействия бизнеса с государством.

Корпоративный благотворительный фонд: Бизнесы, создавшие эффективный инструмент сбора средств для благотворительных проектов.

Лучшая диджитал-коммуникация: За эффективное использование диджитал платформ и инструментов в продвижении брендов, идей или социальных инициатив.

Лучшая PR-команда: Команды, создающие лавмарк-бренды и реализующие топовые проекты.

Открытость топ-менеджера: Первые лица с сильным личным брендом, усиливающие репутацию компании.

Бренд работодателя: Компании, подающие пример сильного бренда работодателя на рынке.

Спонсорский проект: Успешная интеграция бренда в масштабный проект.

Антикризисные коммуникации: эффективное решение кризисных ситуаций, сохранение репутации компании и доверия аудитории.

Амбасадор бренда: Лучшие примеры сотрудничества с инфлюэнсерами и блогерами в рамках PR-кампании бренда.

Инновации в PR: эффективное использование новейших технологий и нестандартных решений в PR-кампаниях.

Лучший PR для малого и среднего бизнеса: проекты, которые помогли малому или среднему бизнесу добиться значительного успеха в период экономических вызовов.

PR на международном уровне: за проекты, укрепляющие имидж Украины в мире, обращающие внимание на проблемы в стране и украинские инициативы.

Лучший внутренний PR: за эффективные коммуникации внутри организаций, которые укрепляют корпоративную культуру и повышают мотивацию работников.

Заполнить анкету для участия в Конкурсе PR-кейсов можно по ссылке. Конечный срок подачи анкеты - 10 октября 23:59.

Участие в конкурсе платное. Один проект может быть представлен только в одну номинацию, а компания может предоставить неограниченное количество проектов для участия в конкурсе. Один проект НЕ может быть представлен в нескольких номинациях.

Проекты, подаваемые в рамках номинаций, должны быть актуальны по состоянию на 2025 год. На момент подачи анкеты должны быть завершены или иметь промежуточный результат.

Оцениваться номинанты будут в два этапа: онлайн-читателями MMR и экспертным жюри.

Стоимость участия:

1 проект - 10 000 грн (до налогов).

1 проект + 1 кейс - 25 000 грн (до налогов).

2 проекта - 20 000 грн (до налогов).

2 проекта + 2 кейса на mmr.ua с анонсированием на delo.ua - 50 000 грн (до налогов).

3 проекта - 25 000 грн (до налогов).

Участие в конкурсе большего количества проектов просчитывается индивидуально. После заполнения анкеты с номинантом сконтактирует менеджер проекта.

Кто стал самым лучшим в каждой из номинаций, узнаем 30 октября во время PR-марафона. Присоединяйтесь к Конкурсу PR-кейсов, чтобы поделиться результатами действенной PR-активности с рынком!