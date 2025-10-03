Конкурс PR-кейсів 2025: твій проєкт може бути серед найвпливовіших комунікаційних кейсів року!

Сьогодні комунікації українського бізнесу стали дзеркалом нашої реальності. Вони відображають правду воєнного часу, уособлюють стійкість і водночас передають емоційний нерв суспільства.

Конкурс PR-кейсів цього року покаже, як бренди в умовах викликів та нестабільності відображають цінності, зміцнюють довіру, ведуть діалог із суспільством і відкривають нові стандарти професійності у сфері комунікацій.

Маєте проєкт? Обирай номінацію і ставай учасником конкурсу!

Найкраща PR-кампанія: Найкращі комунікаційні кейси в офлайні та диджиталі, які не лише просувають бренд, а й відображають реалії, підтримують українців і допомагають долати виклики спільного ворога.

Соціальна відповідальність і вплив: за проєкти, що мають значний соціальний вплив та допомагають вирішувати важливі соціальні питання, зокрема підтримку ветеранів, переселенців і постраждалих від війни.

Проєкт B2G: Найкращі практики взаємодії бізнесу з державою.

Корпоративний благодійний фонд: Бізнеси, що створили ефективний інструмент зі збору коштів для благодійних проєктів.

Найкраща диджитал-комунікація: За ефективне використання диджитал платформ та інструментів у просуванні брендів, ідей чи соціальних ініціатив.

Найкраща PR-команда: Команди, що створюють лавмарк-бренди та реалізовують топові проєкти.

Відкритість топменеджера: Перші особи із сильним особистим брендом, що підсилюють репутацію компанії.

Бренд роботодавця: Компанії, які подають приклад сильного бренда роботодавця на ринку.

Спонсорський проєкт: Успішна інтеграція бренду у масштабний проєкт.

Антикризові комунікації: Ефективне вирішення кризових ситуацій, збереження репутації компанії та довіри аудиторії.

Амбасадор бренду: Найкращі приклади співпраці з інфлюенсерами та блогерами у рамках PR-кампанії бренду.

Інновації у PR: за ефективне використання новітніх технологій і нестандартних рішень у PR-кампаніях.

Кращий PR для малого та середнього бізнесу: за проєкти, що допомогли малому чи середньому бізнесу досягти значного успіху у період економічних викликів.

PR на міжнародному рівні: за проєкти, що зміцнюють імідж України у світі, привертають увагу до проблем в країні та до українських ініціатив.

Найкращий внутрішній PR: за ефективні комунікації всередині організацій, які зміцнюють корпоративну культуру та підвищують мотивацію працівників.

Заповнити анкету для участі у Конкурсі PR-кейсів можна за посиланням. Кінцевий термін подачі анкети — 10 жовтня 23:59.

Участь у конкурсі платна. Один проєкт може бути поданий лише в одну номінацію, а компанія може подати необмежену кількість проєктів для участі у конкурсі. Один проєкт НЕ може бути поданий у декілька номінацій.

Проєкти, що подаються в рамках номінацій, мають бути актуальними станом на 2025 рік. На момент подачі анкети проєкти мають бути завершені або мати проміжний результат.

Оцінюватися номінанти будуть у два етапи: онлайн-читачами MMR та експертним журі.

Вартість участі:

1 проєкт — 10 000 грн (до податків).

1 проєкт + 1 кейс — 25 000 грн (до податків).

2 проєкти — 20 000 грн (до податків).

2 проєкти + 2 кейси на mmr.ua із анонсуванням на delo.ua — 50 000 грн (до податків).

3 проєкти — 25 000 грн (до податків).

Участь у конкурсі більшої кількості проєктів прораховується індивідуально. Після заповнення анкети з номінантом сконтактує менеджер проєкту.

Хто став найкращим у кожній з номінацій, дізнаємося 30 жовтня під час PR-марафону. Долучайтеся до Конкурсу PR-кейсів, аби поділитися результатами дієвої PR-активності з ринком!