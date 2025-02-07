Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,17

EUR

42,98

--0,43

Наличный курс:

USD

41,65

41,65

EUR

43,51

43,32

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Тип
MMR
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Конкурс социальных инициатив Відповідальна країна 3.0: начат прием заявок

Конкурс социальных инициатив Відповідальна країна 3.0: начат прием заявок
Ответственный бизнес играет огромную роль в приближении победы и восстановлении страны.

Сегодня бизнес не просто адаптируется к новым реалиям — он их формирует. Создание корпоративных благотворительных фондов, стратегическая поддержка волонтерских движений, разработка прорывных технологий для фронта и общества — это доказывает, что ответственный бизнес играет большую роль в приближении победы и восстановлении страны.

Топовое издание о маркетинге, коммуникациях и креативе MMR при поддержке Delo.ua продолжает спецпроект "Відповідальна країна»" запущенный в январе 2023 года, цель которого – рассказать о лучших КСО-инициативах и обсудить с экспертами актуальный вопрос вовлеченности в поддержку ВСУ, ветеранов, а также всех тех, кому сейчас необходима помощь.

Номинации Відповідальна країна 3.0:

  • Проект поддержки обороны: масштабные инициативы бизнесов, которые внедряют технологические, материальные или гуманитарные решения для укрепления обороноспособности страны и обеспечения поддержки военных.
  • Корпоративный благотворительный фонд: создание бизнесами эффективного инструмента для сбора средств на реализацию благотворительных проектов.
  • Сотрудничество бизнеса и благотворительного фонда: реализация совместных важных социальных проектов в партнерстве.
  • Боевые бригады и бизнес: инициативы, направленные на поддержку боевых бригад, и проекты, созданные в сотрудничестве бизнеса с военными для усиления обороноспособности страны и защиты ее суверенитета.
  • Поддержка ветеранов: инициативы, которые способствуют реадаптации ветеранов к гражданской жизни и их трудоустройству.
  • Поддержка пострадавших от войны: программы финансовой и гуманитарной помощи, эвакуация населения и животных, восстановление разрушенной инфраструктуры, создание временного жилья и приютов.
  • Внедрение инклюзивных решений: инициативы бизнеса, что заботятся о комфорте людей с инвалидностью, об улучшении доступа к услугам и создании для них комфортной среды.
  • Психологическая поддержка и ментальное здоровье: инициативы, направленные на помощь в преодолении стресса, травме войны и сохранении ментального здоровья населения, включая ветеранов, переселенцев и детей.
  • Равенство и поддержка женщин: инициативы, направленные на поддержку женщин, содействие их трудоустройству, развитию лидерства или социального предпринимательства.
  • Поддержка малого бизнеса и предпринимателей: инициативы, которые помогают развитию малого бизнеса, стартапов и способствуют предпринимательской активности, особенно среди переселенцев, ветеранов и молодежи.
  • Развитие образования, культуры и спорта: благотворительные бизнес-проекты, которые обеспечивают развитие и совершенствование общественно важных сфер.
  • Охрана окружающей среды: инициативы, направленные на защиту природы, рациональное использование природных ресурсов, внедрение экологически безопасных решений и поддержка устойчивого развития.
  • Инновации ради перемен: проекты, что используют технологические новации для решения социальных, экологических или экономических вызовов, создания новых возможностей для страны.

Заполнить анкету для участия в Конкурсе Відповідальна країна можно по ссылке. Конечный срок подачи анкеты — 25 февраля 23:59.

Участие в конкурсе платное. Один проект может быть представлен только в одну номинацию, а компания может предоставить неограниченное количество проектов для участия в конкурсе. Один проект НЕ может быть подан в несколько номинаций одновременно.

Проекты, которые подаваются в рамках номинаций, должны быть актуальны на момент подачи анкеты. Проекты могут быть завершены или иметь промежуточный результат.

Оцениваться номинанты будут в два этапа: онлайн-читателями MMR и экспертным жюри.

Стоимость участия:

  • 1 проект — 10 000 грн;
  • 1 проект + кейс — 25 000 грн;
  • 2 проекта — 19 000 грн;
  • 2 проекта + кейс + интервью (или кейс) на mmr.ua с анонсированием на delo.ua — 50 000 грн;
  • 3 проекта — 25 000 грн.

После заполнения анкеты с номинантом обязательно сконтактирует менеджер проекта.

Присоединяйтесь к конкурсу и расскажите о своих инициативах, которые развивают нашу страну и приближают ее к миру, безопасности и развитию!