Конкурс социальных инициатив Відповідальна країна 3.0: начат прием заявок

Сегодня бизнес не просто адаптируется к новым реалиям — он их формирует. Создание корпоративных благотворительных фондов, стратегическая поддержка волонтерских движений, разработка прорывных технологий для фронта и общества — это доказывает, что ответственный бизнес играет большую роль в приближении победы и восстановлении страны.

Топовое издание о маркетинге, коммуникациях и креативе MMR при поддержке Delo.ua продолжает спецпроект "Відповідальна країна»" запущенный в январе 2023 года, цель которого – рассказать о лучших КСО-инициативах и обсудить с экспертами актуальный вопрос вовлеченности в поддержку ВСУ, ветеранов, а также всех тех, кому сейчас необходима помощь.

Номинации Відповідальна країна 3.0:

Проект поддержки обороны : масштабные инициативы бизнесов, которые внедряют технологические, материальные или гуманитарные решения для укрепления обороноспособности страны и обеспечения поддержки военных.

: масштабные инициативы бизнесов, которые внедряют технологические, материальные или гуманитарные решения для укрепления обороноспособности страны и обеспечения поддержки военных. Корпоративный благотворительный фонд : создание бизнесами эффективного инструмента для сбора средств на реализацию благотворительных проектов.

: создание бизнесами эффективного инструмента для сбора средств на реализацию благотворительных проектов. Сотрудничество бизнеса и благотворительного фонда : реализация совместных важных социальных проектов в партнерстве.

: реализация совместных важных социальных проектов в партнерстве. Боевые бригады и бизнес : инициативы, направленные на поддержку боевых бригад, и проекты, созданные в сотрудничестве бизнеса с военными для усиления обороноспособности страны и защиты ее суверенитета.

: инициативы, направленные на поддержку боевых бригад, и проекты, созданные в сотрудничестве бизнеса с военными для усиления обороноспособности страны и защиты ее суверенитета. Поддержка ветеранов : инициативы, которые способствуют реадаптации ветеранов к гражданской жизни и их трудоустройству.

: инициативы, которые способствуют реадаптации ветеранов к гражданской жизни и их трудоустройству. Поддержка пострадавших от войны : программы финансовой и гуманитарной помощи, эвакуация населения и животных, восстановление разрушенной инфраструктуры, создание временного жилья и приютов.

: программы финансовой и гуманитарной помощи, эвакуация населения и животных, восстановление разрушенной инфраструктуры, создание временного жилья и приютов. Внедрение инклюзивных решений : инициативы бизнеса, что заботятся о комфорте людей с инвалидностью, об улучшении доступа к услугам и создании для них комфортной среды.

: инициативы бизнеса, что заботятся о комфорте людей с инвалидностью, об улучшении доступа к услугам и создании для них комфортной среды. Психологическая поддержка и ментальное здоровье : инициативы, направленные на помощь в преодолении стресса, травме войны и сохранении ментального здоровья населения, включая ветеранов, переселенцев и детей.

: инициативы, направленные на помощь в преодолении стресса, травме войны и сохранении ментального здоровья населения, включая ветеранов, переселенцев и детей. Равенство и поддержка женщин : инициативы, направленные на поддержку женщин, содействие их трудоустройству, развитию лидерства или социального предпринимательства.

: инициативы, направленные на поддержку женщин, содействие их трудоустройству, развитию лидерства или социального предпринимательства. Поддержка малого бизнеса и предпринимателей : инициативы, которые помогают развитию малого бизнеса, стартапов и способствуют предпринимательской активности, особенно среди переселенцев, ветеранов и молодежи.

: инициативы, которые помогают развитию малого бизнеса, стартапов и способствуют предпринимательской активности, особенно среди переселенцев, ветеранов и молодежи. Развитие образования, культуры и спорта : благотворительные бизнес-проекты, которые обеспечивают развитие и совершенствование общественно важных сфер.

: благотворительные бизнес-проекты, которые обеспечивают развитие и совершенствование общественно важных сфер. Охрана окружающей среды : инициативы, направленные на защиту природы, рациональное использование природных ресурсов, внедрение экологически безопасных решений и поддержка устойчивого развития.

: инициативы, направленные на защиту природы, рациональное использование природных ресурсов, внедрение экологически безопасных решений и поддержка устойчивого развития. Инновации ради перемен: проекты, что используют технологические новации для решения социальных, экологических или экономических вызовов, создания новых возможностей для страны.

Заполнить анкету для участия в Конкурсе Відповідальна країна можно по ссылке. Конечный срок подачи анкеты — 25 февраля 23:59.

Участие в конкурсе платное. Один проект может быть представлен только в одну номинацию, а компания может предоставить неограниченное количество проектов для участия в конкурсе. Один проект НЕ может быть подан в несколько номинаций одновременно.

Проекты, которые подаваются в рамках номинаций, должны быть актуальны на момент подачи анкеты. Проекты могут быть завершены или иметь промежуточный результат.

Оцениваться номинанты будут в два этапа: онлайн-читателями MMR и экспертным жюри.

Стоимость участия:

1 проект — 10 000 грн;

1 проект + кейс — 25 000 грн;

2 проекта — 19 000 грн;

2 проекта + кейс + интервью (или кейс) на mmr.ua с анонсированием на delo.ua — 50 000 грн;

3 проекта — 25 000 грн.

После заполнения анкеты с номинантом обязательно сконтактирует менеджер проекта.

Присоединяйтесь к конкурсу и расскажите о своих инициативах, которые развивают нашу страну и приближают ее к миру, безопасности и развитию!