Конкурс соціальних ініціатив Відповідальна країна 3.0: розпочато прийом заявок

Сьогодні бізнес не просто адаптується до нових реалій — він їх формує. Створення корпоративних благодійних фондів, стратегічна підтримка волонтерських рухів, розробка проривних технологій для фронту та суспільства — усе це доводить, що відповідальний бізнес відіграє велику роль у наближенні перемоги та відбудові країни.

Топове видання про маркетинг, комунікації та креатив MMR за підтримки Delo.ua продовжує спецпроєкт "Відповідальна країна", запущений у січні 2023 року, мета якого — розказати про найкращі КСВ-ініціативи та обговорити з експертами актуальне питання залученості у підтримку ЗСУ, ветеранів, а також усіх тих, кому наразі необхідна допомога.

Номінації Відповідальна країна 3.0:

Проєкт для підтримки оборони: масштабні ініціативи бізнесів, які впроваджують технологічні, матеріальні або гуманітарні рішення для зміцнення обороноздатності країни та забезпечення підтримки військових.

масштабні ініціативи бізнесів, які впроваджують технологічні, матеріальні або гуманітарні рішення для зміцнення обороноздатності країни та забезпечення підтримки військових. Корпоративний благодійний фонд: створення бізнесами ефективного інструменту для збору коштів на реалізацію благодійних проєктів.

створення бізнесами ефективного інструменту для збору коштів на реалізацію благодійних проєктів. Співпраця бізнесу та благодійного фонду: реалізація спільних важливих соціальних проєктів у партнерстві.

реалізація спільних важливих соціальних проєктів у партнерстві. Бойові бригади та бізнес: ініціативи, спрямовані на підтримку бойових бригад, та проєкти, створені у співпраці бізнесу з військовими для посилення обороноздатності країни та захисту її суверенітету.

ініціативи, спрямовані на підтримку бойових бригад, та проєкти, створені у співпраці бізнесу з військовими для посилення обороноздатності країни та захисту її суверенітету. Підтримання ветеранів : ініціативи, що сприяють реадаптації ветеранів до цивільного життя та їхньому працевлаштуванню.

: ініціативи, що сприяють реадаптації ветеранів до цивільного життя та їхньому працевлаштуванню. Підтримання постраждалих від війни: програми фінансової та гуманітарної допомоги, евакуація населення та тварин, відбудова зруйнованої інфраструктури, створення тимчасового житла та притулків.

програми фінансової та гуманітарної допомоги, евакуація населення та тварин, відбудова зруйнованої інфраструктури, створення тимчасового житла та притулків. Упровадження інклюзивних рішень : ініціативи бізнесу, що піклуються про комфорт людей з інвалідністю, про покращення доступу до послуг та створення для них комфортного середовища.

: ініціативи бізнесу, що піклуються про комфорт людей з інвалідністю, про покращення доступу до послуг та створення для них комфортного середовища. Психологічна підтримка та ментальне здоров’я: ініціативи, спрямовані на допомогу у подоланні стресу, травм війни та збереженні ментального здоров’я населення, включаючи ветеранів, переселенців і дітей.

ініціативи, спрямовані на допомогу у подоланні стресу, травм війни та збереженні ментального здоров’я населення, включаючи ветеранів, переселенців і дітей. Рівність і підтримання жінок : ініціативи, спрямовані на підтримку жінок, сприяння їхньому працевлаштуванню, розвитку лідерства або соціального підприємництва.

: ініціативи, спрямовані на підтримку жінок, сприяння їхньому працевлаштуванню, розвитку лідерства або соціального підприємництва. Підтримка малого бізнесу та підприємців: ініціативи, що допомагають розвитку малого бізнесу, стартапів та сприяють підприємницькій активності, особливо серед переселенців, ветеранів та молоді.

ініціативи, що допомагають розвитку малого бізнесу, стартапів та сприяють підприємницькій активності, особливо серед переселенців, ветеранів та молоді. Розвиток освіти, культури та спорту: благодійні проєкти бізнесів, що забезпечують розвиток та удосконалення суспільно важливих сфер.

благодійні проєкти бізнесів, що забезпечують розвиток та удосконалення суспільно важливих сфер. Охорона довкілля : ініціативи, спрямовані на захист природи, раціональне використання природних ресурсів, впровадження екологічно безпечних рішень та підтримку сталого розвитку.

: ініціативи, спрямовані на захист природи, раціональне використання природних ресурсів, впровадження екологічно безпечних рішень та підтримку сталого розвитку. Інновації заради змін: проєкти, що використовують технологічні новації для вирішення соціальних, екологічних чи економічних викликів, створення нових можливостей для країни.

Заповнити анкету для участі в Конкурсі Відповідальна країна 3.0 можна за посиланням. Кінцевий термін подачі анкети — 25 лютого 23:59.

Участь у конкурсі платна. Один проєкт може бути поданий лише в одну номінацію, а компанія може подати необмежену кількість проєктів для участі в конкурсі. Один проєкт НЕ може бути поданий у декілька номінацій одночасно.

Проєкти, що подаються в рамках номінацій, мають бути актуальними на момент подачі анкети. Проєкти можуть бути вже завершені або мати проміжний результат.

Оцінюватися номінанти будуть у два етапи: онлайн-читачами MMR та експертним журі.

Вартість участі:

1 анкета проєкту (350 знаків) — 10 000 грн (до податків);

1 анкета проєкту (350 знаків) + кейс — 25 000 грн (до податків);

2 анкети проєкту — 19 000 грн (до податків);

2 анкети проєкту + кейс + інтервʼю (або кейс) на mmr.ua з анонсуванням на delo.ua — 50 000 грн (до податків);

3 анкети проєкту — 25 000 грн (до податків)ю

Після заповнення анкети з номінантом обов‘язково сконтактує менеджер проєкту.

Приєднуйтеся до конкурсу та розкажіть про свої ініціативи, які розвивають нашу країну та наближають її до миру, безпеки та розвитку!