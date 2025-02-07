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Конкурс соціальних ініціатив Відповідальна країна 3.0: розпочато прийом заявок
Сьогодні бізнес не просто адаптується до нових реалій — він їх формує. Створення корпоративних благодійних фондів, стратегічна підтримка волонтерських рухів, розробка проривних технологій для фронту та суспільства — усе це доводить, що відповідальний бізнес відіграє велику роль у наближенні перемоги та відбудові країни.
Топове видання про маркетинг, комунікації та креатив MMR за підтримки Delo.ua продовжує спецпроєкт "Відповідальна країна", запущений у січні 2023 року, мета якого — розказати про найкращі КСВ-ініціативи та обговорити з експертами актуальне питання залученості у підтримку ЗСУ, ветеранів, а також усіх тих, кому наразі необхідна допомога.
Номінації Відповідальна країна 3.0:
- Проєкт для підтримки оборони: масштабні ініціативи бізнесів, які впроваджують технологічні, матеріальні або гуманітарні рішення для зміцнення обороноздатності країни та забезпечення підтримки військових.
- Корпоративний благодійний фонд: створення бізнесами ефективного інструменту для збору коштів на реалізацію благодійних проєктів.
- Співпраця бізнесу та благодійного фонду: реалізація спільних важливих соціальних проєктів у партнерстві.
- Бойові бригади та бізнес: ініціативи, спрямовані на підтримку бойових бригад, та проєкти, створені у співпраці бізнесу з військовими для посилення обороноздатності країни та захисту її суверенітету.
- Підтримання ветеранів: ініціативи, що сприяють реадаптації ветеранів до цивільного життя та їхньому працевлаштуванню.
- Підтримання постраждалих від війни: програми фінансової та гуманітарної допомоги, евакуація населення та тварин, відбудова зруйнованої інфраструктури, створення тимчасового житла та притулків.
- Упровадження інклюзивних рішень: ініціативи бізнесу, що піклуються про комфорт людей з інвалідністю, про покращення доступу до послуг та створення для них комфортного середовища.
- Психологічна підтримка та ментальне здоров’я: ініціативи, спрямовані на допомогу у подоланні стресу, травм війни та збереженні ментального здоров’я населення, включаючи ветеранів, переселенців і дітей.
- Рівність і підтримання жінок: ініціативи, спрямовані на підтримку жінок, сприяння їхньому працевлаштуванню, розвитку лідерства або соціального підприємництва.
- Підтримка малого бізнесу та підприємців: ініціативи, що допомагають розвитку малого бізнесу, стартапів та сприяють підприємницькій активності, особливо серед переселенців, ветеранів та молоді.
- Розвиток освіти, культури та спорту: благодійні проєкти бізнесів, що забезпечують розвиток та удосконалення суспільно важливих сфер.
- Охорона довкілля: ініціативи, спрямовані на захист природи, раціональне використання природних ресурсів, впровадження екологічно безпечних рішень та підтримку сталого розвитку.
- Інновації заради змін: проєкти, що використовують технологічні новації для вирішення соціальних, екологічних чи економічних викликів, створення нових можливостей для країни.
Заповнити анкету для участі в Конкурсі Відповідальна країна 3.0 можна за посиланням. Кінцевий термін подачі анкети — 25 лютого 23:59.
Участь у конкурсі платна. Один проєкт може бути поданий лише в одну номінацію, а компанія може подати необмежену кількість проєктів для участі в конкурсі. Один проєкт НЕ може бути поданий у декілька номінацій одночасно.
Проєкти, що подаються в рамках номінацій, мають бути актуальними на момент подачі анкети. Проєкти можуть бути вже завершені або мати проміжний результат.
Оцінюватися номінанти будуть у два етапи: онлайн-читачами MMR та експертним журі.
Вартість участі:
- 1 анкета проєкту (350 знаків) — 10 000 грн (до податків);
- 1 анкета проєкту (350 знаків) + кейс — 25 000 грн (до податків);
- 2 анкети проєкту — 19 000 грн (до податків);
- 2 анкети проєкту + кейс + інтервʼю (або кейс) на mmr.ua з анонсуванням на delo.ua — 50 000 грн (до податків);
- 3 анкети проєкту — 25 000 грн (до податків)ю
Після заповнення анкети з номінантом обов‘язково сконтактує менеджер проєкту.
Приєднуйтеся до конкурсу та розкажіть про свої ініціативи, які розвивають нашу країну та наближають її до миру, безпеки та розвитку!