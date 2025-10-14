Коррупционные схемы: суд заочно арестовал экснардепа из-за махинации с землей рынка "Столичный"

ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экснардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко, фигурирующего по делу о хищении государственной земли площадью более 18 га, на которой расположен рынок "Столичный".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Transparency International Ukraine .

Экснардеп подозревается по ч. 3 ст. 27, ч. 3. ст. 209 УКУ – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. По этой статье грозит от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Следствие установило, что в 2021 году, во время корпоративного конфликта между экснардепом и застройщицей Владиславой Молчановой за контроль на рынке "Столичный" в пригороде Киева, последняя планировала вывести активы рынка на подконтрольные ей юридические и физические лица.

С помощью должностных лиц Госгеокадастра, внесших незаконные изменения в Государственный земельный кадастр, землю площадью более 150 га, на которой расположен оптовый рынок, передали в аренду подконтрольному обществу.

После этого часть арендованной земли разделили на девять участков, которые незаконно передали в собственность заранее определенным лицам, а затем продали трем компаниям, связанным с застройщицей.

В сентябре НАБУ объявило Иванющенко в розыск. Как известно, экснардеп выехал за пределы Украины более 10 лет назад.

Что известно о деле

НАБУ и САП разоблачили схему завладения и легализации 18 га государственной земли стоимостью более 160 млн грн. К сделке причастны бывший народный депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко, столичная застройщица Владислава Молчанова и экс-руководитель Главного управления Госгеокадастра в Киевской области.

По этому делу Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в сумме 100 млн грн застройщице Владиславе Молчановой. Прокурор просил назначить подозреваемому залог в размере 300 млн. грн. Он представил ряд доказательств, подтверждающих обоснованность подозрения и наличие рисков для уголовного производства.

Сама Молчанова назвала расследование против себя заказным и заявила, что оно было сознательно ускорено. Она подчеркнула, что не намерена скрываться и планирует отстаивать свое имя, репутацию и права в рамках закона.