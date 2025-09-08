Запланована подія 2

НАБУ разоблачило схему завладения 18 га земли более чем на 160 млн грн: подсанкционный экснардеп и столичная застройщица под подозрением

НАБУ и САП разоблачили схему завладения и легализации 18 га государственной земли стоимостью более 160 млн грн. К сделке причастны бывший народный депутат от Партии регионов, столичная застройщица и экскеров Главного управления Госгеокадастра в Киевской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НАБУ.

Речь идет о столичной застройке Владиславе Молчановой и подсанкционном лице времен режима Януковича Юрии Иванющенко. Врученное подозрение Иванющенко и реакция Молчановой подтверждают их связь с делом.

Что известно о деле

Досудебное расследование установило, что весной 2021 г. во время корпоративного конфликта между экснардепом и застройщицей за контроль над оптовым рынком в пригороде Киева последняя планировала вывести активы рынка на подконтрольные ей юридические и физические лица.

Для реализации этого плана должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Киевской области незаконно внесли изменения в Государственный земельный кадастр, что позволило распоряжаться земельным массивом площадью более 150 га, на котором расположен оптовый рынок. В дальнейшем землю передали в аренду обществу, подконтрольному застройщику.

После этого руководитель общества передал часть арендованной земли девяти заранее определенным лицам, которые на основании приказа и.о. руководителя Главного управления Госгеокадастра в Киевской области незаконно получили в собственность девять земельных участков площадью 18 га.

Впоследствии эти участки на основе мнимых сделок были проданы трем компаниям, связанным с застройщиком.

В ходе урегулирования конфликта застройщица и экснардеп заключили меморандум о совместном использовании земельного массива, в частности, для застройки. В сентябре 2021 года доверенное лицо бывшего парламентария стало бенефициаром обществ-владельцев земель.

Дальнейшее распоряжение земельным массивом было остановлено из-за ареста, наложенного по ходатайству прокуроров САП.

Реакция Молчановой

Владислава Молчанова назвала расследование против себя заказным и заявила, что оно было сознательно ускорено. Она подчеркнула, что не намерена скрываться и планирует отстаивать свое имя, репутацию и права в рамках закона.

"Уверена, что в моей стране я все же найду справедливость. И НАБУ и САП не стоит ожидать, что я буду куда-то убегать. Для меня сейчас дело чести – отстоять свое честное имя и репутацию", - подчеркнула она.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в Минрегионе с участием действующего члена правления "Нафтогаза" и других должностных лиц, подозреваемых в незаконном получении земли в Киеве с недооценкой почти в пять раз и нанесении государству ущерба более 1 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько