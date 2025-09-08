Запланована подія 2

НАБУ викрило схему заволодіння 18 га землі на понад 160 млн грн: підсанкційний екснардеп та столична забудовниця під підозрою

НАБУ та САП викрили схему заволодіння та легалізації 18 га державної землі вартістю понад 160 млн грн. До оборудки причетні колишній народний депутат від Партії регіонів, столична забудовниця та екскерівник Головного управління Держгеокадастру у Київській області. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НАБУ.

Йдеться про столичну забудовницю Владиславу Молчанову та підсанкційну особу часів режиму Януковича Юрія Іванющенка. Вручена підозра Іванющенку та реакція Молчанової підтверджують їхній зв’язок із справою.

Що відомо про справу

Досудове розслідування встановило, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над гуртовим ринком у передмісті Києва остання планувала вивести активи ринку на підконтрольні їй юридичні та фізичні особи.

Для реалізації цього плану службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області незаконно внесли зміни до Державного земельного кадастру, що дозволило розпоряджатися земельним масивом площею понад 150 га, на якому розташований гуртовий ринок. Надалі землю передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці.

Після цього керівник товариства передав частину орендованої землі дев’ятьом заздалегідь визначеним особам, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області незаконно отримали у власність дев’ять земельних ділянок площею 18 га.

Згодом ці ділянки на основі удаваних правочинів були продані трьом компаніям, пов’язаним із забудовницею.

У ході врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп уклали меморандум про спільне використання земельного масиву, зокрема для забудови. У вересні 2021 року довірена особа колишнього парламентаря стала бенефіціаром товариств-власників земель.

Подальше розпорядження земельним масивом було зупинене через арешт, накладений за клопотанням прокурорів САП.

Реакція Молчанової

Владислава Молчанова назвала розслідування проти себе замовним і заявила, що воно було свідомо прискорене. Вона підкреслила, що не має наміру переховуватися та планує відстоювати своє ім’я, репутацію і права у межах закону.

"Впевнена, що в моїй країні я все ж таки знайду справедливість. І НАБУ та САП не варто очікувати, що я кудись тікатиму. Для мене зараз справа честі – відстояти своє чесне ім’я та репутацію", - наголосила вона.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили корупційну схему в Мінрегіоні за участю чинного члена правління “Нафтогазу” та інших посадовців, яких підозрюють в незаконному отриманні землі в Києві з недооцінкою майже в п’ять разів і нанесенні державі збитків понад 1 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько