Корупційні схеми: суд заочно заарештував екснардепа через махінації із землею ринку "Столичний"

ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екснардепу від Партії регіонів Юрію Іванющенку, який фігурує у справі про розкрадання державної землі площею понад 18 га, на якій розташований ринок "Столичний".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Transparency International Ukraine.

Екснардепа підозрюють за ч. 3 ст. 27, ч. 3. ст. 209 ККУ — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. За цією статтею загрожує від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що у 2021 році, під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею Владиславою Молчановою за контроль над ринком "Столичний" у передмісті Києва, остання планувала вивести активи ринку на підконтрольні їй юридичні та фізичні особи.

За допомогою посадовців Держгеокадастру, які внесли незаконні зміни до Державного земельного кадастру, землю площею понад 150 га, на якому розташований гуртовий ринок, передали в оренду підконтрольному товариству.

Після цього частину орендованої землі розділили на дев’ять ділянок, які незаконно передали у власність заздалегідь визначеним особам, а згодом — продали трьом компаніям, пов’язаним із забудовницею.

У вересні НАБУ оголосило Іванющенка у розшук. Як відомо, екснардеп виїхав за межі України більш ніж 10 років тому.

Що відомо про справу

НАБУ та САП викрили схему заволодіння та легалізації 18 га державної землі вартістю понад 160 млн грн. До оборудки причетні колишній народний депутат від Партії регіонів Юрій Іванющенко, столична забудовниця Владислава Молчанова та екскерівник Головного управління Держгеокадастру у Київській області.

По цій справі Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в сумі 100 млн грн забудовниці Владиславі Молчановій. Прокурор просив призначити підозрюваній заставу у розмірі 300 млн грн. Він надав низку доказів, що підтверджують обґрунтованість підозри та наявність ризиків для кримінального провадження.

Сама Молчанова назвала розслідування проти себе замовним і заявила, що воно було свідомо прискорене. Вона підкреслила, що не має наміру переховуватися та планує відстоювати своє ім’я, репутацію і права у межах закону.