Застава у 100 млн грн: суд обрав запобіжний захід для відомої забудовниці у справі заволодіння землею під Києвом

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави в сумі 100 млн грн забудовниці Владиславі Молчанової, підозрюваній у справі про заволодіння 18 га землі вартістю понад 160 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Transparency International Ukraine.

Крім того, суд поклав на неї низку обов’язків:

з’являтися на виклик детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місця проживання або роботи;

утримуватися від контактів з іншими підозрюваними та свідками;

здати закордонний паспорт.

Зазначається, що прокурор просив призначити підозрюваній заставу у розмірі 300 млн грн. Він надав низку доказів, що підтверджують обґрунтованість підозри та наявність ризиків для кримінального провадження.

Зокрема, йшлося про листування Молчанової з народним депутатом Миколою Тищенком. Детективи зафіксували їхнє спілкування щодо врегулювання питань із колишнім депутатом Юрієм Іванющенком.

Також вона обговорювала з ним звернення до Міністра юстиції щодо реєстрації земельних ділянок та просила вплинути на будівництво. Крім того, було встановлено її контакти з народним депутатом Олесем Довгим.

Що відомо про справу

НАБУ та САП викрили схему заволодіння та легалізації 18 га державної землі вартістю понад 160 млн грн. До оборудки причетні колишній народний депутат від Партії регіонів Юрій Іванющенко, столична забудовниця Владислава Молчанова та екскерівник Головного управління Держгеокадастру у Київській області.

Слідство встановило, що у 2021 році, під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над гуртовим ринком у передмісті Києва остання планувала вивести активи ринку на підконтрольні їй юридичні та фізичні особи.

За допомогою посадовців Держгеокадастру, які внесли незаконні зміни до Державного земельного кадастру, землю площею понад 150 га, на якому розташований гуртовий ринок, передали в оренду підконтрольному товариству.

Після цього частину орендованої землі розділили на дев’ять ділянок, які незаконно передали у власність заздалегідь визначеним особам, а згодом — продали трьом компаніям, пов’язаним із забудовницею.

Пізніше учасники конфлікту, забудовниця та екснардеп, уклали меморандум про спільне використання землі, але подальше розпорядження нею було зупинене через арешт, накладений за клопотанням прокурорів САП.

Реакція Молчанової

Владислава Молчанова назвала розслідування проти себе замовним і заявила, що воно було свідомо прискорене. Вона підкреслила, що не має наміру переховуватися та планує відстоювати своє ім’я, репутацію і права у межах закону.

"Впевнена, що в моїй країні я все ж таки знайду справедливість. І НАБУ та САП не варто очікувати, що я кудись тікатиму. Для мене зараз справа честі – відстояти своє чесне ім’я та репутацію", - наголосила вона.