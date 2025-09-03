У Києві викрили схему захоплення землі на Жуковому острові вартістю понад 40 млн грн

Голосіївська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру директору приватної компанії, що присвоїла землю площею понад 11 га на Жуковому острові з метою будівництва. У подальшому представники фірми планували отримати документи на володіння ділянкою на законних підставах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сайті Київської міської прокуратури.

Правоохоронці встановили, що у незаконній схемі взяли участь кілька приватних товариств, які між собою "співпрацювали". Вони зареєстрували право власності на нерухомість, якої насправді не існує.

Зазначається, що одне з підприємств, яке займалось намивом піску, зверталось до Київради у 2014 році з проханням відвести їм земельну ділянку під обслуговування невеликої забудови, але дістало відмову.

В подальшому, щоб мати більше шансів на приватизацію землі, фірма зареєструвала за собою право власності на будівлі, яких не існувало насправді. У прокуратурі вказується, що це мали бути склади піску.

Схема полягає в тому, що вигадану “нерухомість” продають фірмі підозрюваної, яка згодом змінює її назву і починає без дозволу будувати на острові нерухомість, що вже нібито існувала на паперах.

Наступний етап - продаж недобудованих об`єктів іншій фірмі. Як власник будівель фірма звертається до Київради, щоб отримати дозвіл на землю на законних підставах.

Земля, якою хотіли заволодіти, має 11 га та коштує понад 40 млн грн, зазначається у прокуратурі.

Директорці фірми, яка розпочала незаконне будівництво на острові, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 197-1 КК України, а саме у сприянні шляхом обману та підробки офіційних документів набуттю товариством права отримати у власність або користування землю для обслуговування житлових будинків чи споруд.

Наразі триває слідство і прокуратура встановлює інших учасників, причетних до злочинної схеми.

Нагадаємо, у лютому 2025 року у Києві провели операцію "Чисте місто", під час якої викрили масштабну схему заволодіння землею за участю посадовців КМДА та депутатів Київради. За даними слідства, до схеми були причетні колишній депутат Київради Денис Комарницький, заступник голови КМДА Петро Оленич та інші. Правоохоронці запобігли незаконному відчуженню ділянок вартістю понад 11 млн грн і блокували оборудки ще на понад 80 млн грн.