У Києві знесли паркани біля ЖК RiverStone, що перекривали прохід до Дніпра (ФОТО, ВІДЕО)

На набережній біля житлового комплексу RiverStone у Києві демонтували паркан, яким мешканці ЖК ще у 2018 році перекрили прохід до Дніпра.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор Департаменту територіального контролю Києва Михайло Буділов.

За його словами, демонтаж незаконної огорожі виконано.

"Доступ до набережної Дніпра відкритий – майже 500 метрів простору повернули киянам!" - наголосив Буділов.

Зауважимо, що зранку 22 серпня на Осокорках виконавча служба та комунальники розпочали демонтувати паркану біля ЖК RiverStone, який роками перекривав доступ до набережної Дніпра.

Та через супротив жителів ЖК, а також інших невідомих осіб, на місце навіть прибула Муніципальна охорона та поліція. Але як тільки вони поїхали, стіну знову почали відновлювати – жителі району поширили світлини, як хтось знову зводить цегляний паркан.

Пізніше місцеві пабліки повідомили, що поліція вже зупинила відновлення паркану і що вони чергують на локації.

Мешканці ЖК у Києві не змогли привласнити набережну Дніпра

19 серпня Верховний суд визнав незаконною приватизацію набережної біля ЖК RiverStone та скасував право власності приватної компанії на берегоукріплення довжиною майже 500 метрів. Ця територія, площею понад три гектари та вартістю понад 67 мільйонів гривень, є комунальною землею водного фонду. За законом, прибережна захисна смуга річки має бути відкритою для вільного користування.

Після цього Київська міська прокуратура закликала Київраду прибрати паркани на Дніпровській набережній біля River Mall, які обмежують доступ до річки.

Зазначимо, що вперше паркан на набережній було встановлено у 2018 році, тоді ж його демонтували комунальники. Проте того ж року паркан знову встановили.