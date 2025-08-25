Запланована подія 2

В Киеве снесли заборы возле ЖК RiverStone, перекрывавшие проход к Днепру (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве снесли заборы возле ЖК RiverStone
Фото: facebook.com/mihajlo.budilov

На набережной возле жилого комплекса RiverStone в Киеве демонтировали забор, по которому жители ЖК еще в 2018 году перекрыли проход в Днепр.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор Департамента территориального контроля Киева Михаил Будилов.

По его словам, демонтаж незаконного ограждения выполнен.

Фото 2 — В Киеве снесли заборы возле ЖК RiverStone, перекрывавшие проход к Днепру (ФОТО, ВИДЕО)

"Доступ к набережной Днепра открыт – почти 500 метров пространства вернули киевлянам!", - подчеркнул Будилов.

Фото 3 — В Киеве снесли заборы возле ЖК RiverStone, перекрывавшие проход к Днепру (ФОТО, ВИДЕО)

Заметим, что утром 22 августа на Осокорках,   исполнительная   служба и коммунальщики начали демонтировать забор возле ЖК RiverStone, годами перекрывавший доступ к набережной Днепра.

Но из-за сопротивления жителей ЖК, а также других неизвестных лиц, на место даже прибыла Муниципальная охрана и полиция. Но как только они уехали, стену снова начали восстанавливать – жители района распространили фотографии, как кто-то снова возводит кирпичный забор.

Позже местные паблики сообщили, что полиция уже   прекратила   восстановление забора и что они дежурят на локации.

Жители ЖК в Киеве не смогли присвоить набережную Днепра

19 августа Верховный Суд   признал незаконной приватизацию набережной   возле ЖК River Stone и отменил право собственности частной компании на берегоукрепление длиной почти   500 метров. Эта территория площадью более трех гектаров и стоимостью свыше   67 миллионов гривен, является коммунальной землей водного фонда. По закону, прибрежная защитная полоса реки должна быть открыта для свободного пользования.

После этого Киевская городская прокуратура призвала Киевсовет убрать заборы на Днепровской набережной возле River Mall, ограничивающих доступ к реке.

Отметим, что впервые забор на набережной был установлен в 2018 году, тогда же его демонтировали коммунальщики. Однако в том же году забор снова установили.

Автор:
Светлана Манько