В Киеве разоблачили схему захвата земли на Жуковом острове стоимостью более 40 млн грн

Голосеевская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении директору частной компании, присвоившей землю площадью более 11 гектаров на Жуковом острове с целью строительства. В дальнейшем представители фирмы планировали получить документы на владение участком по законным основаниям.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители установили, что в незаконной схеме приняли участие несколько частных обществ, которые между собой "сотрудничали". Они зарегистрировали право собственности на недвижимость, которой на самом деле не существует.

Отмечается, что одно из предприятий, занимавшихся намывом песка, обращалось в Киевсовет в 2014 году с просьбой отвести им земельный участок под обслуживание небольшой застройки, но получил отказ.

В дальнейшем, чтобы иметь больше шансов на приватизацию земли, фирма зарегистрировала за собой право собственности на здания, которых не было на самом деле. В прокуратуре указывается, что это должны быть склады песка.

Схема заключается в том, что вымышленную "недвижимость" продают фирме подозреваемой, которая впоследствии меняет ее название и начинает без разрешения строить на острове уже существовавшую на бумаге недвижимость.

Следующий этап – продажа недостроенных объектов другой фирме. Как владелец зданий фирма обращается в Киевсовет, чтобы получить разрешение на землю по законным основаниям.

Земля, которой хотели завладеть, имеет 11 га и стоит более 40 млн грн, отмечается в прокуратуре.

Директор фирмы, которая начала незаконное строительство на острове, уведомлена о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 197-1 УК Украины, а именно в содействии путем обмана и подделки официальных документов обретению обществом права получить в собственность или пользование землю для обслуживания жилых домов или сооружений.

В настоящее время идет следствие и прокуратура устанавливает других участников, причастных к преступной схеме.

Напомним, в феврале 2025 года в Киеве провели операцию "Чистый город", во время которой разоблачили масштабную схему завладения землей с участием чиновников КГГА и депутатов Киевсовета. По данным следствия, к схеме были причастны бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий, заместитель председателя КГГА Петр Оленич и другие. Правоохранители предотвратили незаконное отчуждение участков стоимостью более 11 млн грн и блокировали сделки еще более чем на 80 млн грн.