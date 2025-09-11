Залог в 100 млн грн: суд избрал меру пресечения для известной застройщицы в деле завладения землей под Киевом

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде залога в сумме 100 млн грн застройщице Владиславе Молчановой, подозреваемой по делу о завладении 18 га земли стоимостью более 160 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Transparency International Ukraine .

Кроме того, суд возложил на нее ряд обязанностей:

являться по вызову детектива, прокурора и суда;

сообщать об изменении места жительства или работы;

воздерживаться от контактов с другими подозреваемыми и свидетелями;

сдать загранпаспорт.

Отмечается, что прокурор просил назначить подозреваемой залог в размере 300 млн. грн. Он представил ряд доказательств, подтверждающих обоснованность подозрения и наличие рисков для уголовного производства.

В частности, речь шла о переписке Молчановой с народным депутатом Николаем Тищенко. Детективы зафиксировали их общение по урегулированию вопросов с бывшим депутатом Юрием Иванющенко.

Также она обсуждала с ним обращение к Министру юстиции по регистрации земельных участков и просила повлиять на строительство. Кроме того, были установлены контакты с народным депутатом Олесем Довгим.

Что известно о деле

НАБУ и САП разоблачили схему завладения и легализации 18 га государственной земли стоимостью более 160 млн грн. К сделке причастны бывший народный депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко, столичная застройщица Владислава Молчанова и экс-руководитель Главного управления Госгеокадастра в Киевской области.

Следствие установило, что в 2021 году, во время корпоративного конфликта между экснардепом и застройщицей за контроль над оптовым рынком в пригороде Киева, последняя планировала вывести активы рынка на подконтрольные ей юридические и физические лица.

С помощью должностных лиц Госгеокадастра, внесших незаконные изменения в Государственный земельный кадастр, землю площадью более 150 га, на которой расположен оптовый рынок, передали в аренду подконтрольному обществу.

После этого часть арендованной земли разделили на девять участков, которые незаконно передали в собственность заранее определенным лицам, а затем продали трем компаниям, связанным с застройщицей.

Позже участники конфликта, застройщица и экснардеп, заключили меморандум о совместном использовании земли, но дальнейшее распоряжение ею было остановлено из-за ареста, наложенного по ходатайству прокуроров САП.

Реакция Молчановой

Владислава Молчанова назвала расследование против себя заказным и заявило, что оно было сознательно ускорено. Она подчеркнула, что не намерена скрываться и планирует отстаивать свое имя, репутацию и права в рамках закона.

"Уверена, что в моей стране я все же найду справедливость. И НАБУ и САП не стоит ожидать, что я буду куда-то убегать. Для меня сейчас дело чести – отстоять свое честное имя и репутацию", - подчеркнула она.