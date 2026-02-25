Коррупция в обороне: должностные лица требовали 13 млн грн за сокрытие нарушений на строительстве укрытий для авиации

Во время строительства укрытий для самолетов разоблачена коррупционная схема на 13 млн грн с участием командующего логистикой Воздушных Сил и начальника УСБУ. Чиновники задержаны с поличным при попытке передачи 320 тыс. долларов неправомерной выгоды.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Имена подозреваемых не разглашаются официально, но, по информации народного депутата Алексея Гончаренко, речь идет о командующем логистике Воздушных Сил ВСУ полковнике Андрее Украинце и начальнике СБУ в Житомирской области полковнике Владимире Компаниченко.

О ходе следствия

В мае 2025 года на строительство сборно-разборных арочных конструкций было выделено 1,4 млрд. грн. Проверки Департамента военной контрразведки СБУ выявили серьезные нарушения: проекты не отвечали требованиям безопасности, конструкции не обеспечивали надлежащую защиту авиации, а стоимость работ была значительно завышена. Несмотря на это, началось перечисление авансовых платежей.

По данным следствия, чтобы скрыть растрату средств и остановить проверки, командующий логистикой обратился к руководителю УСБУ с просьбой "посодействовать" в подкупе руководства военной контрразведки. Чиновник согласился и выступил "гарантом" соглашения, привлекая к схеме одного из подрядчиков.

Участники схемы планировали передать около 13 млн. грн. (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств, а также привлечь "лояльных" аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства.

25 февраля СБУ задержала чиновников "на горячем" при попытке передачи 320 тыс. дол. взятки. Разоблачение и задержание проведено совместно с ГУВБ СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что хищение средств на оборону во время войны представляет прямую угрозу национальной безопасности, а ответственность будет неотвратимой независимо от занимаемых должностей.

