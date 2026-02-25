Корупція в обороні: посадовці вимагали 13 млн грн за приховування порушень на будівництві укриттів для авіації

Під час будівництва укриттів для літаків викрито корупційну схему на 13 млн грн за участю командувача логістики Повітряних Сил і начальника УСБУ. Посадовців затримано на гарячому під час спроби передачі 320 тис. доларів неправомірної вигоди.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Імена підозрюваних не розголошуються офіційно, але за інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, йдеться про командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ полковника Андрія Українця та начальника СБУ в Житомирській області полковника Володимира Компаниченка.

Про хід слідства

У травні 2025 року на будівництво збірно-розбірних аркових конструкцій було виділено 1,4 млрд грн. Перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була значно завищена. Незважаючи на це, розпочалося перерахування авансових платежів.

За даними слідства, щоб приховати розтрату коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ з проханням "посприяти" у підкупі керівництва військової контррозвідки. Посадовець погодився і виступив "гарантом" угоди, залучивши до схеми одного з підрядників.

Учасники схеми планували передати близько 13 млн грн (1% від фінансування об’єктів) за приховування розтрати бюджетних коштів, а також залучити "лояльних" аудиторів для підготовки фіктивних висновків про якість будівництва.

25 лютого СБУ затримала посадовців "на гарячому" під час спроби передачі 320 тис. дол. хабара. Викриття та затримання проведено спільно з ГУВБ СБУ.

У відомстві підкреслили, що розкрадання коштів на оборону під час війни становить пряму загрозу національній безпеці, а відповідальність буде невідворотною незалежно від займаних посад.

