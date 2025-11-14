Коррупция в угольной отрасли: бывший замминистра получил $500 тыс. взятки

НАБУ и САП направили в суд дело против бывшего заместителя министра энергетики, обвиняемого в получении неправомерной выгоды в размере 500 тыс. долларов за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтового района.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы НАБУ.

Угольная коррупция

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства энергетики вместе с руководителем одного из государственных угольных предприятий и еще двумя лицами обвиняется в попытке получить взятку в размере 500 тысяч долларов. По данным следствия, чиновник предлагал советнику руководителя другого государственного угольного предприятия на западе страны предоставить неправомерную выгоду, обещая обеспечить передачу ценного оборудования для добычи угля из шахт одного предприятия в другое.

Речь шла о спасении оборудования, расположенного вблизи зоны боевых действий, с возможностью его дальнейшего использования.

Согласно сообщению САП, деньги должны были передаваться пятью траншами по 100 тыс. долларов во время отдельных встреч. Правоохранители задержали чиновника и его троих подельников сразу после получения третьего транша, в результате чего общая сумма полученной неправомерной выгоды составила 300 тыс. долларов.

По данным "Центра противодействия коррупции", речь идет об Александре Хейле, занимавшем пост заместителя министра энергетики Германа Галущенко.

Фото: "Центр противодействия коррупции".

Напомним, 10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.