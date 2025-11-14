Корупція у вугільній галузі: колишній заступник міністра отримав $500 тис. хабара

НАБУ та САП скерували до суду справу проти колишнього заступника міністра енергетики, обвинуваченого у отриманні неправомірної вигоди у розмірі 500 тис. доларів за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби НАБУ.

Вугільна корупція

Колишній високопосадовець Міністерства енергетики разом із керівником одного з державних вугільних підприємств та ще двома особами обвинувачується у спробі отримати хабар у розмірі 500 тисяч доларів. За даними слідства, чиновник пропонував раднику керівника іншого державного вугільного підприємства на заході країни надати неправомірну вигоду, обіцяючи натомість забезпечити передачу цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт одного підприємства до іншого.

Як зазначається, йшлося про порятунок обладнання, розташованого поблизу зони бойових дій, із можливістю його подальшого використання.

Згідно з повідомленням САП, гроші мали передаватися п’ятьма траншами по 100 тис. доларів під час окремих зустрічей. Правоохоронці затримали посадовця та його трьох спільників одразу після отримання третього траншу, внаслідок чого загальна сума отриманої неправомірної вигоди склала 300 тис. доларів.

За даними "Центру протидії корупції", йдеться про Олександра Хейла, який обіймав посаду заступника міністра енергетики Германа Галущенка.

Фото: "Центр протидії корупції".

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.