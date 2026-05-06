Крещатик частично перекроют из-за ремонта: как изменится движение

В Киеве 7 мая частично ограничат движение транспорта на Крещатик из-за ремонта дорожного покрытия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Где перекроют движение в Киеве

Ограничения связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Работы будут выполнять специалисты дорожно-эксплуатационного управления на участке от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко.

В случае неблагоприятных погодных условий график проведения работ может быть скорректирован.

В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и призывают водителей заранее планировать маршруты с учетом ограничений.

Напомним, к 1 мая завершены основные дорожные работы на трассах международного значения. Процесс восстановления дорожного покрытия начали в феврале и проделали с опережением графика. Фактически выполнены ремонты более чем на 7,3 млн кв. м – это 104% от запланированного.