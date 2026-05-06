- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Хрещатик частково перекриють через ремонт: як зміниться рух
У Києві 7 травня частково обмежать рух транспорту на Хрещатик через ремонт дорожнього покриття.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Де перекриють рух у Києві
Обмеження пов’язані з проведенням ремонту асфальтобетонного покриття. Роботи виконуватимуть фахівці шляхово-експлуатаційного управління на ділянці від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка.
У разі несприятливих погодних умов графік проведення робіт можуть скоригувати.
У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв заздалегідь планувати маршрути з урахуванням обмежень.
Нагадаємо, на 1 травня завершені основні дорожні роботи на трасах міжнародного значення. Процес відновлення дорожнього покриття розпочали у лютому і виконали з випередженням графіку. Фактично виконані ремонти на понад 7,3 млн кв. м - це 104% від запланованого.