Ремонт на Південному мосту: як і коли зміниться рух транспорту

У Києві частково обмежать рух Південний міст через ремонт дорожнього покриття. На час робіт транспорт рухатиметься однією смугою.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Південний міст частково закриють

У Києві з вечора 1 травня до вечора 4 травня діятимуть часткові обмеження руху на Південний міст.

Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт - фахівці оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці мосту у напрямку з правого на лівий берег Дніпра. На період ремонту рух транспорту здійснюватиметься однією смугою.

У підприємстві зазначають, що у разі погіршення погодних умов строки виконання робіт можуть бути змінені.

Міські служби перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв заздалегідь планувати маршрути з урахуванням обмежень.

Нагадаємо, у Києві оголосили тендер на проєктні роботи для реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту. Очікується, що оновлення інфраструктури допоможе розвантажити міст і проспект Науки.