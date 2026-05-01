Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,60

51,40

Лидеры украинскогобизнеса

Свободнаяэнергия 2.0

AI Лидеры

Четыре годабольшой войны

Україна на межіблекауту

ТопФинанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництвіє Сенс!

Галузеві лідери2025 року

Лідерибізнес-репутації

Двадцятьсталевих років

Топ налогоплательщиков2025

Історії успіхуз Ощадом

Лучшиеработодатели 2025

Свое&nbsp;дело

Инвестиции&nbsp;в образование

Обучение&nbsp;для жизни

Smart&nbsp;Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ремонт на Южном мосту: как и когда изменится движение транспорта

В Киеве вводят ограничения движения на Южном мосту

В Киеве частично ограничат движение Южный мост из-за ремонта дорожного покрытия. На время работ транспорт будет двигаться по одной полосе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Южный мост частично закроют

В Киеве с вечера 1 мая до вечера 4 мая будут действовать частичные ограничения движения на Южный мост.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ – специалисты будут обновлять асфальтобетонное покрытие на участке моста в направлении с правого на левый берег Днепра. В период ремонта движение транспорта будет осуществляться одной полосой.

В предприятии отмечают, что при ухудшении погодных условий сроки выполнения работ могут быть изменены.

Городские службы извиняются за временные неудобства и призывают водителей заранее планировать маршруты с учетом ограничений.

Напомним, в Киеве объявили тендер на проектные работы по реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту. Ожидается, что обновление инфраструктуры поможет разгрузить мост и проспект Науки.

Автор:
Ольга Опенько