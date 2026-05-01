Ремонт на Южном мосту: как и когда изменится движение транспорта
В Киеве частично ограничат движение Южный мост из-за ремонта дорожного покрытия. На время работ транспорт будет двигаться по одной полосе.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Южный мост частично закроют
В Киеве с вечера 1 мая до вечера 4 мая будут действовать частичные ограничения движения на Южный мост.
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ – специалисты будут обновлять асфальтобетонное покрытие на участке моста в направлении с правого на левый берег Днепра. В период ремонта движение транспорта будет осуществляться одной полосой.
В предприятии отмечают, что при ухудшении погодных условий сроки выполнения работ могут быть изменены.
Городские службы извиняются за временные неудобства и призывают водителей заранее планировать маршруты с учетом ограничений.
Напомним, в Киеве объявили тендер на проектные работы по реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту. Ожидается, что обновление инфраструктуры поможет разгрузить мост и проспект Науки.