Ремонт на Южном мосту: как и когда изменится движение транспорта

В Киеве частично ограничат движение Южный мост из-за ремонта дорожного покрытия. На время работ транспорт будет двигаться по одной полосе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

В Киеве с вечера 1 мая до вечера 4 мая будут действовать частичные ограничения движения на Южный мост.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ – специалисты будут обновлять асфальтобетонное покрытие на участке моста в направлении с правого на левый берег Днепра. В период ремонта движение транспорта будет осуществляться одной полосой.

В предприятии отмечают, что при ухудшении погодных условий сроки выполнения работ могут быть изменены.

Городские службы извиняются за временные неудобства и призывают водителей заранее планировать маршруты с учетом ограничений.

Напомним, в Киеве объявили тендер на проектные работы по реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту. Ожидается, что обновление инфраструктуры поможет разгрузить мост и проспект Науки.