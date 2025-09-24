Криптогигант Tether может стать одной из самых дорогих частных компаний мира

Криптогигант Tether Holdings, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, ведет переговоры с инвесторами по привлечению 15–20 миллиардов долларов, что может оценить компанию примерно в 500 миллиардов долларов — уровень, сравнимый с OpenAI и SpaceX.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По данным источников, Tether предлагает 3% акций в рамках частного размещения, при этом детали сделки могут изменяться. Главным советником компании выступает Кантор Фицджеральд.

Генеральный директор Паоло Ардойно отметил на платформе X, что компания стремится привлечь средства, чтобы расширить стратегию в стейблкоинах, искусственном интеллекте, торговле сырьевыми товарами, энергетике, коммуникациях и медиа.

Tether возглавляет рынок стейблкоинов: USDT с рыночной стоимостью $172 млрд опережает своего конкурента USDC от Circle ($74 млрд). Основной доход компании исходит из размещения резервов в наличных активах, включая казначейские облигации США, что принесло прибыль $4,9 млрд за второй квартал. Ардойно сообщил о рентабельности на уровне 99%, хотя финансовые отчеты Tether не подпадают под те же стандарты, что публичные компании.

Компания готовится к возвращению на рынок США, стремясь воспользоваться прокриптовалютной политикой администрации Дональда Трампа. Tether представила план создания стейблкоина, регулируемого в США, и назначила Бо Хайнса, бывшего сотрудника крипто-офиса Белого дома, его руководителем.

Ожидается, что соглашение по привлечению средств будет закрыто до конца года.

Напомним, в прошлом году Tether анонсировала запуск нового стейблкоина, привязанного к дирхаму ОАЭ. Для реализации этого проекта компания объединяет усилия с технологическими партнерами Phoenix Group и Green Acorn Investments.