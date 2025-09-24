Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

-0,00

EUR

48,80

+0,07

Наличный курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,95

48,79

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Криптогигант Tether может стать одной из самых дорогих частных компаний мира

Tether, USDT
Tether планирует привлечь до $20 млрд / Depositphotos

Криптогигант Tether Holdings, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, ведет переговоры с инвесторами по привлечению 15–20 миллиардов долларов, что может оценить компанию примерно в 500 миллиардов долларов — уровень, сравнимый с OpenAI и SpaceX.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По данным источников, Tether предлагает 3% акций в рамках частного размещения, при этом детали сделки могут изменяться. Главным советником компании выступает Кантор Фицджеральд.

Генеральный директор Паоло Ардойно отметил на платформе X, что компания стремится привлечь средства, чтобы расширить стратегию в стейблкоинах, искусственном интеллекте, торговле сырьевыми товарами, энергетике, коммуникациях и медиа.

Tether возглавляет рынок стейблкоинов: USDT с рыночной стоимостью $172 млрд опережает своего конкурента USDC от Circle ($74 млрд). Основной доход компании исходит из размещения резервов в наличных активах, включая казначейские облигации США, что принесло прибыль $4,9 млрд за второй квартал. Ардойно сообщил о рентабельности на уровне 99%, хотя финансовые отчеты Tether не подпадают под те же стандарты, что публичные компании.

Компания готовится к возвращению на рынок США, стремясь воспользоваться прокриптовалютной политикой администрации Дональда Трампа. Tether представила план создания стейблкоина, регулируемого в США, и назначила Бо Хайнса, бывшего сотрудника крипто-офиса Белого дома, его руководителем.

Ожидается, что соглашение по привлечению средств будет закрыто до конца года.

Напомним, в прошлом году Tether анонсировала запуск нового стейблкоина, привязанного к дирхаму ОАЭ. Для реализации этого проекта компания объединяет усилия с технологическими партнерами Phoenix Group и Green Acorn Investments.

Автор:
Татьяна Гойденко