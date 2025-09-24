Криптогігант Tether може стати однією з найдорожчих приватних компаній світу

Криптогігант Tether Holdings, емітент найбільшого у світі стейблкоїна USDT, веде переговори з інвесторами щодо залучення 15–20 мільярдів доларів, що може оцінити компанію приблизно у 500 мільярдів доларів — рівень, порівнянний з OpenAI та SpaceX.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За даними джерел, Tether пропонує 3% акцій у рамках приватного розміщення, при цьому деталі угоди ще можуть змінюватися. Головним радником компанії виступає Кантор Фіцджеральд.

Генеральний директор Паоло Ардойно зазначив на платформі X, що компанія прагне залучити кошти, щоб розширити стратегію у стейблкоїнах, штучному інтелекті, торгівлі сировинними товарами, енергетиці, комунікаціях та медіа.

Tether очолює ринок стейблкоїнів: USDT з ринковою вартістю $172 млрд випереджає свого конкурента USDC від Circle ($74 млрд). Основний дохід компанії походить із розміщення резервів у готівкових активах, включно з казначейськими облігаціями США, що принесло прибуток $4,9 млрд за другий квартал. Ардойно повідомив про рентабельність на рівні 99%, хоча фінансові звіти Tether не підпадають під ті ж стандарти, що публічні компанії.

Компанія готується до повернення на ринок США, прагнучи скористатися прокриптовалютною політикою адміністрації Дональда Трампа. Tether представила план створення стейблкоїна, регульованого у США, і призначила Бо Хайнса, колишнього співробітника крипто-офісу Білого дому, його керівником.

Очікується, що угода із залучення коштів буде закрита до кінця року.

Нагадаємо, минулого року Tether анонсувала запуск нового стейблкоїна, прив'язаного до дирхама ОАЕ. Для реалізації цього проєкту фірма об'єднує зусилля з технологічними партнерами Phoenix Group і Green Acorn Investments.