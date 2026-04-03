Крупнейший газоперерабатывающий завод Эмиратов прекратил работу

Абу-Даби остановил крупнейший газовый завод после атаки / Depositphotos

В Объединенных Арабских Эмиратах приостановлена работа крупнейшего газоперерабатывающего завода после пожара. Это уже второй случай остановки сделок на проекте с начала войны на Ближнем Востоке.

Причины повреждения инфраструктуры

По официальной информации пресс-службы Абу-Даби, причиной чрезвычайного происшествия стало падение обломков после перехвата воздушной атаки в районе Хабшана.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Adnoc) использует эту площадку в качестве ключевого узла не только для газовой, но и для нефтяной отрасли.

В частности, Хабшан является начальной точкой нефтепровода, направляющейся в порт Фуджейра, расположенный за пределами стратегически уязвимого Ормузского пролива.

Атаки на энергетические объекты региона

Ситуация в Абу-Даби совпала с другими ударами по критической инфраструктуре соседних государств.

Несколькими часами ранее атаку подвергся кувейтский нефтеперерабатывающий завод Мина Аль-Ахмади, где в результате попадания загорелись производственные агрегаты.

Помимо нефтяной инфраструктуры в пятницу утром под удар попали электростанция и установка по опреснению воды, что привело к повреждению технических компонентов систем жизнеобеспечения.

Напомним, 2 марта Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире экспортном предприятии. Этот комплекс обеспечивает около 20% мировых потребностей в природном газе.

Также иранские дроны Shahed-136 атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии. Этот НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов в мире.

Автор:
Татьяна Бессараб