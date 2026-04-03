Найбільший газопереробний завод Еміратів припинив роботу

В Об'єднаних Арабських Еміратах призупинено роботу найбільшого газопереробного заводу після пожежі. Це вже другий випадок зупинки операцій на проєкті з початку війни на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Bloomberg.

Причини пошкодження інфраструктури

За офіційною інформацією пресслужби Абу-Дабі, причиною надзвичайної події стало падіння уламків після перехоплення повітряної атаки в районі Хабшана.

Національна нафтова компанія Абу-Дабі (Adnoc) використовує цей майданчик як ключовий вузол не лише для газової, а й для нафтової галузі.

Зокрема, Хабшан є початковою точкою нафтопроводу, що прямує до порту Фуджейра, який розташований за межами стратегічно вразливої Ормузької протоки.

Атаки на енергетичні об'єкти регіону

Ситуація в Абу-Дабі збіглася в часі з іншими ударами по критичній інфраструктурі сусідніх держав.

Кількома годинами раніше атаки зазнав кувейтський нафтопереробний завод Міна Аль-Ахмаді, де внаслідок влучання загорілися виробничі агрегати.

Окрім нафтової інфраструктури, у п'ятницю вранці під удар потрапили електростанція та установка з опріснення води, що призвело до пошкодження технічних компонентів систем життєзабезпечення.

Нагадаємо, 2 березня Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному підприємстві. Цей комплекс забезпечує близько 20% світових потреб у природному газі.

Також іранські дрони Shahed-136 атакували найбільший нафтопереробний завод Saudi Aramco у Рас-Таннурі у Саудівській Аравії. Цей НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних комплексів у світі.