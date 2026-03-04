Куда чаще всего переезжает украинский бизнес: самые популярные маршруты 2025 года

В течение 2025 года 12 197 компаний изменили свой юридический адрес, совершив в общей сложности 12 920 переездов. Самым популярным направлением стал переезд из столицы в Киевскую область и обратно. Также зафиксировано значительное движение компаний между Киевом и Днепропетровщиной и Харьковщиной.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Согласно данным Единого государственного реестра, интенсивность релокаций выросла на 11% по сравнению с 2024 годом, хотя этот показатель все еще не достиг уровня, наблюдавшегося до начала полномасштабного вторжения.

Некоторые предприятия в течение года успели изменить место регистрации несколько раз, подстраиваясь под экономические и условия безопасности.

Отраслевой разрез

Наиболее активную мобильность продемонстрировали представители оптовой торговли, на которых приходится почти каждая третья релокация (3798 бизнесов).

Также в пятерку отраслей по количеству смен адресов вошли компании из сферы строительства зданий (732 компании или 6%), недвижимости (645 или 5%), сельского хозяйства (639 или 5%) и розничной торговли (526 или 4%).

Популярные маршруты

Больше всего компаний переехали из Киева в Киевскую область — 779. В обратном направлении из области в столицу — 663 компании. Среди лидеров также маршруты Киев → Днепропетровщина (565), Киев → Харьковщина (521) и Днепропетровщина → Киев (501).

В общей сложности на столицу приходится около 30% всех перемещений бизнеса в стране. Больше релокаций было осуществлено именно из Киева — 12 558. Далее следуют Днепропетровщина (4 200 или 10%), Одесщина (2 884 или 7%), Киевщина (2 755 или 7%) и Харьковщина (2 336 или 6%).

Киев также возглавляет список самых популярных направлений для релокации бизнеса - 11 765 компаний или 28,3% всех релокаций выбрали именно столицу. В Днепропетровщину переехали 4 048 компаний (10%), в Харьковскую область — 2 889 (7%), в Одесскую область — 2 880 (6,9%), в Киевскую область — 2 729 (6,6%).

Где наибольший прирост и потери бизнеса

Несмотря на массовые переезды, компаний увеличилось только в 8 регионах. Так, больше бизнесов добавилось на прифронтовых Харьковской (+553) и Запорожской областях (+419 бизнесов).

Также прирост зафиксирован во Львовской области: +213, Сумщине (+177), Закарпатье (+105), Херсонщине (+95), Житомирщине (+53) и Ивано-Франковской (+48).

В то же время в 19 регионах компаний стало меньше. Наибольший отток зафиксирован в Киеве: -793 компании. Также потеряли Донецкую область (-155), Днепропетровскую (-152), Волынскую (-101) и Луганскую (-85).

Заметим, в начале 2026 года подавляющее большинство украинских компаний (76%) сохраняют полную работоспособность, однако настроения руководителей становятся более сдержанными из-за энергетических вызовов и острой нехватки квалифицированного персонала. Бизнес демонстрирует адаптивность, но оптимизм постепенно угасает. Доля топ-менеджеров, удовлетворенных состоянием дел в своих компаниях, сократилась с 40% до 32%.