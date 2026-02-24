Запланована подія 2

Бизнес в условиях войны: как изменились настроения украинских компаний за четыре года борьбы

бизнес
Как работает бизнес в Украине в начале 2026 года / Depositphotos

В начале 2026 года большинство украинских компаний (76%) сохраняют полную работоспособность, однако настроения руководителей становятся более сдержанными из-за энергетических вызовов и острой нехватки квалифицированного персонала.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты опроса бизнес-климата в разных регионах Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА).

Согласно результатам исследования, бизнес демонстрирует адаптивность, но оптимизм постепенно угасает. Доля топ-менеджеров, удовлетворенных состоянием дел в своих компаниях, сократилась с 40% до 32%.

В то же время, почти 40% руководителей готовятся к ухудшению ситуации в течение 2026 года.

Главными препятствиями для развития остаются ограниченная география деятельности, вынужденные простои во время воздушных тревог и необходимость работы в онлайн-режиме.

Энергетика и кадровый голод

Среди факторов наибольшего негативного влияния на бизнес предприниматели выделяют:  

  • Атаки на украинскую энергосистему (82%)
  • Нехватка квалифицированных работников (78%)
  • Войну, оккупацию территорий (66%)
  • Сокращение внутреннего потребления (46%)
  • Нестабильность экономики (40%)

Однако бизнес удерживает финансовые резервы на относительно стабильном уровне. Так, 67% компаний имеют запас финансовой прочности в год и более, 21% – на полгода, 10% – на несколько месяцев, и только 2% сообщают об отсутствии резервов.  

Финансовая устойчивость и возрастающие потери

Потери бизнеса в результате войны растут. К началу 2026 года 19% компаний сообщают о потерях до $1 млн, 25% - $1-10 млн, а 20% - свыше $10 млн, что больше чем в прошлом году (16%).

В то же время 11% компаний не понесли потери, тогда как четверть респондентов пока не могут их точно оценить.  

Поддержка бизнесом вооруженных сил остается неизменно устойчивой. Сейчас 71% компаний поддерживают своих работников в рядах ВСУ, 56% помогают финансово, 37% – продукцией. В восстановление общины или региона приобщаются 24% опрошенных бизнесов.  

У 88% компаний есть сотрудники в рядах ВСУ, причем половина бизнесов сообщает о мобилизации критически важных специалистов: инженеров, IT-специалистов, водителей и операторов оборудования.

Релокация и ожидание завершения войны

Только 10% компаний вынуждены были изменить местоположение в 2025 году, причем абсолютное большинство релоцировалось в пределах Украины.

По прогнозам завершения боевых действий бизнес остается реалистом: почти половина опрошенных (47%) не ожидают завершения войны в 2026 году.

Впрочем, 76% компаний заявляют о готовности продолжать работу на украинском рынке в любых условиях, что свидетельствует о глубокой вере предпринимателей в будущее страны.

Напомним, правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.

Автор:
Татьяна Бессараб