Бизнес в условиях войны: как изменились настроения украинских компаний за четыре года борьбы
В начале 2026 года большинство украинских компаний (76%) сохраняют полную работоспособность, однако настроения руководителей становятся более сдержанными из-за энергетических вызовов и острой нехватки квалифицированного персонала.
Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты опроса бизнес-климата в разных регионах Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА).
Согласно результатам исследования, бизнес демонстрирует адаптивность, но оптимизм постепенно угасает. Доля топ-менеджеров, удовлетворенных состоянием дел в своих компаниях, сократилась с 40% до 32%.
В то же время, почти 40% руководителей готовятся к ухудшению ситуации в течение 2026 года.
Главными препятствиями для развития остаются ограниченная география деятельности, вынужденные простои во время воздушных тревог и необходимость работы в онлайн-режиме.
Энергетика и кадровый голод
Среди факторов наибольшего негативного влияния на бизнес предприниматели выделяют:
- Атаки на украинскую энергосистему (82%)
- Нехватка квалифицированных работников (78%)
- Войну, оккупацию территорий (66%)
- Сокращение внутреннего потребления (46%)
- Нестабильность экономики (40%)
Однако бизнес удерживает финансовые резервы на относительно стабильном уровне. Так, 67% компаний имеют запас финансовой прочности в год и более, 21% – на полгода, 10% – на несколько месяцев, и только 2% сообщают об отсутствии резервов.
Финансовая устойчивость и возрастающие потери
Потери бизнеса в результате войны растут. К началу 2026 года 19% компаний сообщают о потерях до $1 млн, 25% - $1-10 млн, а 20% - свыше $10 млн, что больше чем в прошлом году (16%).
В то же время 11% компаний не понесли потери, тогда как четверть респондентов пока не могут их точно оценить.
Поддержка бизнесом вооруженных сил остается неизменно устойчивой. Сейчас 71% компаний поддерживают своих работников в рядах ВСУ, 56% помогают финансово, 37% – продукцией. В восстановление общины или региона приобщаются 24% опрошенных бизнесов.
У 88% компаний есть сотрудники в рядах ВСУ, причем половина бизнесов сообщает о мобилизации критически важных специалистов: инженеров, IT-специалистов, водителей и операторов оборудования.
Релокация и ожидание завершения войны
Только 10% компаний вынуждены были изменить местоположение в 2025 году, причем абсолютное большинство релоцировалось в пределах Украины.
По прогнозам завершения боевых действий бизнес остается реалистом: почти половина опрошенных (47%) не ожидают завершения войны в 2026 году.
Впрочем, 76% компаний заявляют о готовности продолжать работу на украинском рынке в любых условиях, что свидетельствует о глубокой вере предпринимателей в будущее страны.
Напомним, правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.