Бізнес в умовах війни: як змінилися настрої українських компаній за чотири роки боротьби

На початку 2026 року переважна більшість українських компаній (76%) зберігає повну працездатність, проте настрої керівників стають більш стриманими через енергетичні виклики та гостру нестачу кваліфікованого персоналу.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати опитування бізнес-клімату в різних регіонах України, що проведено Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

Згідно з результатами дослідження, бізнес демонструє адаптивність, але оптимізм поступово згасає. Частка топменеджерів, які задоволені станом справ у своїх компаніях, скоротилася з 40% до 32%.

Водночас майже 40% керівників готуються до погіршення ситуації протягом 2026 року.

Головними перешкодами для розвитку залишаються обмежена географія діяльності, вимушені простої під час повітряних тривог та необхідність працювати в онлайн-режимі.

Енергетика та кадровий голод

Серед факторів найбільшого негативного впливу на бізнес підприємці наразі виділяють:

Атаки на українську енергосистему (82%)

Нестачу кваліфікованих працівників (78%)

Війну, окупацію територій (66%)

Скорочення внутрішнього споживання (46%)

Нестабільність економіки (40%)

Проте бізнес утримує фінансові резерви на відносно стабільному рівні. Так, 67% компаній мають запас фінансової міцності на рік і більше, 21% – на пів року, 10% – на кілька місяців, і лише 2% повідомляють про відсутність резервів.

Фінансова стійкість та зростаючі втрати

Втрати бізнесу внаслідок війни зростають. На початок 2026 року 19% компаній повідомляють про втрати до $1 млн, 25% – $1-10 млн, а 20% – понад $10 млн, що більше ніж торік (16%).

Водночас 11% компаній не зазнали втрат, тоді як чверть респондентів поки не можуть їх точно оцінити.

Підтримка бізнесом збройних сил залишається незмінно стійкою. Наразі 71% компаній підтримують власних працівників у лавах ЗСУ, 56% допомагають фінансово, 37% – продукцією. До відновлення громади чи регіону долучаються 24% опитаних бізнесів.

У 88% компаній є співробітники в лавах ЗСУ, причому половина бізнесів повідомляє про мобілізацію критично важливих спеціалістів: інженерів, IT-фахівців, водіїв та операторів обладнання.

Релокація та очікування завершення війни

Лише 10% компаній змушені були змінити місце розташування у 2025 році, причому абсолютна більшість релокувалася в межах України.

Щодо прогнозів завершення бойових дій, бізнес залишається реалістом: майже половина опитаних (47%) не очікують завершення війни у 2026 році.

Втім, 76% компаній заявляють про готовність продовжувати роботу на українському ринку за будь-яких умов, що свідчить про глибоку віру підприємців у майбутнє країни.

Нагадаємо, уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.