Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,40

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бізнес в умовах війни: як змінилися настрої українських компаній за чотири роки боротьби

бізнес
Як працює бізнес в Україні на початку 2026 року / Depositphotos

На початку 2026 року переважна більшість українських компаній (76%) зберігає повну працездатність, проте настрої керівників стають більш стриманими через енергетичні виклики та гостру нестачу кваліфікованого персоналу.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати опитування бізнес-клімату в різних регіонах України, що проведено Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

Згідно з результатами дослідження, бізнес демонструє адаптивність, але оптимізм поступово згасає. Частка топменеджерів, які задоволені станом справ у своїх компаніях, скоротилася з 40% до 32%.

Водночас майже 40% керівників готуються до погіршення ситуації протягом 2026 року.

Головними перешкодами для розвитку залишаються обмежена географія діяльності, вимушені простої під час повітряних тривог та необхідність працювати в онлайн-режимі.

Фото 2 — Бізнес в умовах війни: як змінилися настрої українських компаній за чотири роки боротьби

Енергетика та кадровий голод

Серед факторів найбільшого негативного впливу на бізнес підприємці наразі виділяють:  

  • Атаки на українську енергосистему (82%)
  • Нестачу кваліфікованих працівників (78%)
  • Війну, окупацію територій (66%)
  • Скорочення внутрішнього споживання (46%)
  • Нестабільність економіки (40%)

Проте бізнес утримує фінансові резерви на відносно стабільному рівні. Так, 67% компаній мають запас фінансової міцності на рік і більше, 21% – на пів року, 10% – на кілька місяців, і лише 2% повідомляють про відсутність резервів. 

Фінансова стійкість та зростаючі втрати

Втрати бізнесу внаслідок війни зростають. На початок 2026 року 19% компаній повідомляють про втрати до $1 млн, 25% – $1-10 млн, а 20% – понад $10 млн, що більше ніж торік (16%).

Водночас 11% компаній не зазнали втрат, тоді як чверть респондентів поки не можуть їх точно оцінити.  

Підтримка бізнесом збройних сил залишається незмінно стійкою. Наразі 71% компаній підтримують власних працівників у лавах ЗСУ, 56% допомагають фінансово, 37% – продукцією. До відновлення громади чи регіону долучаються 24% опитаних бізнесів. 

У 88% компаній є співробітники в лавах ЗСУ, причому половина бізнесів повідомляє про мобілізацію критично важливих спеціалістів: інженерів, IT-фахівців, водіїв та операторів обладнання. 

Фото 3 — Бізнес в умовах війни: як змінилися настрої українських компаній за чотири роки боротьби

Релокація та очікування завершення війни

Лише 10% компаній змушені були змінити місце розташування у 2025 році, причому абсолютна більшість релокувалася в межах України.

Щодо прогнозів завершення бойових дій, бізнес залишається реалістом: майже половина опитаних (47%) не очікують завершення війни у 2026 році.

Втім, 76% компаній заявляють про готовність продовжувати роботу на українському ринку за будь-яких умов, що свідчить про глибоку віру підприємців у майбутнє країни.

Фото 4 — Бізнес в умовах війни: як змінилися настрої українських компаній за чотири роки боротьби

Нагадаємо, уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.

Автор:
Тетяна Бесараб