Куди найчастіше переїжджає український бізнес: найпопулярніші маршрути 2025 року

Протягом 2025 року 12 197 компаній змінили свою юридичну адресу, здійснивши загалом 12 920 переїздів. Найпопулярнішим напрямком став переїзд зі столиці до Київської області та у зворотному напрямку. Також зафіксовано значний рух компаній між Києвом та Дніпропетровщиною і Харківщиною.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру, інтенсивність релокацій зросла на 11% порівняно з 2024 роком, хоча цей показник все ще не досяг рівня, що спостерігався до початку повномасштабного вторгнення.

Деякі підприємства протягом року встигли змінити місце реєстрації кілька разів, підлаштовуючись під економічні та безпекові умови.

Галузевий розріз

Найактивнішу мобільність продемонстрували представники оптової торгівлі, на яких припадає майже кожна третя релокація (3 798 бізнесів).

Також до п'ятірки галузей за кількістю змін адрес увійшли компанії зі сфери будівництва будівель (732 компанії або 6%), нерухомості (645 або 5%), сільського господарства (639 або 5%) та роздрібної торгівлі (526 або 4%).

Популярні маршрути

Найбільше компаній переїхали з Києва до Київської області — 779. У зворотному напрямку, з області до столиці, — 663 компанії. Також серед лідерів маршрути Київ → Дніпропетровщина (565), Київ → Харківщина (521) та Дніпропетровщина → Київ (501).

Загалом на столицю припадає близько 30% усіх переміщень бізнесу в країні. Найбільше релокацій було здійснено саме з Києва — 12 558. Далі йдуть Дніпропетровщина (4 200 або 10%), Одещина (2 884 або 7%), Київщина (2 755 або 7%) та Харківщина (2 336 або 6%).

Київ також очолює список найпопулярніших напрямків для релокації бізнесу — 11 765 компаній або 28,3% усіх релокацій обрали саме столицю. До Дніпропетровщини переїхали 4 048 компаній (10%), до Харківщини — 2 889 (7%), до Одещини — 2 880 (6,9%), до Київщини — 2 729 (6,6%).

Де найбільший приріст та втрати бізнесу

Попри масові переїзди, компаній побільшало лише у 8 регіонах. Так, найбільше бізнесів додалось на прифронтових Харківській (+553) та Запорізькій областях (+419 бізнесів).

Також приріст зафіксовано на Львівщині: +213, Сумщині (+177), Закарпатті (+105), Херсонщині (+95), Житомирщині (+53) та Івано-Франківщині (+48).

Водночас у 19 регіонах компаній поменшало. Найбільший відтік зафіксовано у Києві: −793 компанії. Також втратили Донецька область (-155), Дніпропетровська (-152), Волинська (-101) та Луганська (-85).

Зауважимо, на початку 2026 року переважна більшість українських компаній (76%) зберігає повну працездатність, проте настрої керівників стають більш стриманими через енергетичні виклики та гостру нестачу кваліфікованого персоналу. Бізнес демонструє адаптивність, але оптимізм поступово згасає. Частка топменеджерів, які задоволені станом справ у своїх компаніях, скоротилася з 40% до 32%.