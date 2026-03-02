Понад півтори тисячі активних ФОПів зареєстровані на одному номері: як це працює

За даними Єдиного державного реєстру, понад 3,3 тисячі номерів телефонів одночасно обслуговують щонайменше 5 ФОПів . Водночас 8,9 тисячі масових номерів нараховується серед компаній. Найбільше таких номерів у Києві та області, на Дніпропетровщині та Харківщині. Понад 3 тисячі масових номерів одночасно обслуговують щонайменше 5 компаній та 5 ФОПів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Як працює феномен "масових" номерів телефонів в Україні?

Аналітики пояснюють, що якщо щонайменше 5 ФОПів використовують під час реєстрації один й той самий номер, він може вважатися масовим. Таких контактів в Україні — тисячі.

За даними "Опендатабот", 3 368 масових телефонних номерів для реєстрації ФОПів налічується наразі в Україні.

Аналітики зауважують, що 3 380 номерів — масові як для ФОПів, так і для компаній. Це номери, які "обслуговують" щонайменше 5 компаній і 5 ФОПів одночасно.

Абсолютний рекордсмен тримає на собі інформацію аж про 1 549 активних ФОПів. На другий масовий номер зареєстровано 786 чинних підприємців, а трійцю замикає контакт для 773 ФОПів. Тобто один і той самий контакт може об’єднувати сотні формально незалежних бізнесів.

Де найбільше

Аналітики зауважують, що найбільше масових номерів використали у Києві — 1 020. Це майже третина від загальної кількості масових номерів.

Далі йдуть Харківщина — 741 (22%), Київщина — 640 (19%) та Дніпропетровщина — 595 (18%).

Аналітики підкреслюють, що один і той самий масовий номер може використовуватися в кількох регіонах одночасно.

Найчастіше масові телефони використовують підприємці у сфері роздрібної торгівлі — 2 013 номерів. Значно менше, але теж сотні — в оптовій торгівлі (963), ІТ (922), HoReCa (787) та нерухомості (617). При цьому один номер може фігурувати одразу у кількох видах діяльності.

Нагадаємо, понад 59 млрд єдиного податку сплатили фізичні особи-підприємці торік. 80% усього єдиного податку сплатили ФОПи 3 групи. Хоча й їх кількість майже не змінилась за рік, проте сума податку зросла на 6,5%. У більш ніж двічі зросла сума сплаченого єдиного податку ФОПами 4 групи. Найбільше єдиного податку сплачують у Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині.