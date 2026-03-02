Более полутора тысяч активных ФЛП зарегистрированы на одном номере: как это работает

По данным Единого государственного реестра, более 3,3 тысяч номеров телефонов одновременно обслуживают не менее 5 ФЛП. В то же время 8,9 тысяч массовых номеров насчитывается среди компаний. Больше таких номеров в Киеве и области, на Днепропетровщине и Харьковщине. Более 3 тысяч массовых номеров одновременно обслуживают не менее 5 компаний и 5 ФЛП.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Как работает феномен "массовых" телефонных номеров в Украине?

Аналитики объясняют, что если не менее 5 ФЛП используют при регистрации один и тот же номер, он может считаться массовым. Таких контактов в Украине тысячи.

По данным "Опендатабот", 3 368 массовых телефонных номеров для регистрации ФЛП насчитывается сейчас в Украине.

Аналитики отмечают, что 3 380 номеров – массовые как для ФЛП, так и для компаний. Это номера, которые "обслуживают" по меньшей мере 5 компаний и 5 ФЛП одновременно.

Абсолютный рекордсмен держит на себе информацию о 1 549 активных ФЛП. На второй массовый номер зарегистрировано 786 действующих предпринимателей, а троицу замыкает контакт для 773 ФЛП. То есть один и тот же контакт может объединять сотни формально независимых бизнесов.

Где больше всего

Аналитики отмечают, что больше всего массовых номеров использовали в Киеве — 1020. Это почти треть от общего количества массовых номеров.

Далее следуют Харьковщина – 741 (22%), Киевщина – 640 (19%) и Днепропетровщина – 595 (18%).

Аналитики подчеркивают, что один и тот же массовый номер может использоваться в нескольких регионах одновременно.

Чаще всего массовые телефоны используют предприниматели в сфере розничной торговли – 2 013 номеров. Значительно меньше, но тоже сотни – в оптовой торговле (963), ИТ (922), HoReCa (787) и недвижимости (617). При этом один номер может фигурировать сразу в нескольких видах деятельности.

Напомним, более 59 млрд единого налога уплатили физические лица-предприниматели в прошлом году. 80% всего единого налога уплатили ФЛП 3 группы. Хотя их количество почти не изменилось за год, однако сумма налога выросла на 6,5%. В более чем дважды возросла сумма уплаченного единого налога ФЛП 4 группы. Больше единого налога платят в Киеве, Львовской и Днепропетровщине.