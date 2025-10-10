Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

48,21

+0,07

Наличный курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,56

48,38

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 11-12 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, курс валют, обмен валют
Нацбанк установил официальный курс доллара по выходным / Freepik

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11-12 октября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 10 октября.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,51 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 48,21 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,33 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,45/41,55
Евро 48,40/48,60
Злотый 11,34/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,25/41,85 47,50/48,50 11,10/11,30
Ощадбанк 41,35/41,80 48,00/48,65 11,10/11,30
ПУМБ 41,30/41,90 48,10/48,80 11,00/11,30
Укргазбанк 41,35/41,80 48,00/48,65 11,10/11,30
Райффайзен 41,49/41,82 47,90/48,48 11,00/11,30

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько