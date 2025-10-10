- Категория
Курс валют на 11-12 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11-12 октября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 10 октября.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,51 грн.
Курс евро
- 1 евро – 48,21 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,33 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,45/41,55
|Евро
|48,40/48,60
|Злотый
|11,34/11,45
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 10 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,25/41,85
|47,50/48,50
|11,10/11,30
|Ощадбанк
|41,35/41,80
|48,00/48,65
|11,10/11,30
|ПУМБ
|41,30/41,90
|48,10/48,80
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,35/41,80
|48,00/48,65
|11,10/11,30
|Райффайзен
|41,49/41,82
|47,90/48,48
|11,00/11,30
