Курс валют на 11-12 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11-12 октября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 10 октября.

Курс доллара

1 доллар США – 41,51 грн.

Курс евро

1 евро – 48,21 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,33 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,45/41,55 Евро 48,40/48,60 Злотый 11,34/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,25/41,85 47,50/48,50 11,10/11,30 Ощадбанк 41,35/41,80 48,00/48,65 11,10/11,30 ПУМБ 41,30/41,90 48,10/48,80 11,00/11,30 Укргазбанк 41,35/41,80 48,00/48,65 11,10/11,30 Райффайзен 41,49/41,82 47,90/48,48 11,00/11,30

