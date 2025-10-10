- Категорія
Курс валют на 11-12 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 11-12 жовтня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 10 жовтня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,51 грн.
Курс євро
- 1 євро – 48,21 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,33 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,45/41,55
|Євро
|48,40/48,60
|Злотий
|11,34/11,45
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 10 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,25/41,85
|47,50/48,50
|11,10/11,30
|Ощадбанк
|41,35/41,80
|48,00/48,65
|11,10/11,30
|ПУМБ
|41,30/41,90
|48,10/48,80
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,35/41,80
|48,00/48,65
|11,10/11,30
|Райффайзен
|41,49/41,82
|47,90/48,48
|11,00/11,30
