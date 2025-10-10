Курс валют на 11-12 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 11-12 жовтня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 10 жовтня.

Курс долара

1 долар США – 41,51 грн.

Курс євро

1 євро – 48,21 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,33 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,45/41,55 Євро 48,40/48,60 Злотий 11,34/11,45

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 10 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,25/41,85 47,50/48,50 11,10/11,30 Ощадбанк 41,35/41,80 48,00/48,65 11,10/11,30 ПУМБ 41,30/41,90 48,10/48,80 11,00/11,30 Укргазбанк 41,35/41,80 48,00/48,65 11,10/11,30 Райффайзен 41,49/41,82 47,90/48,48 11,00/11,30

