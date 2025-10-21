Курс валют на 21 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова укрепился, а евро подешевел сразу на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.10.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,76 грн (+3 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,66 грн (-10 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,46 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,75/41,83 Евро 48,85/49,00 Злотый 11,40/11,50

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 21 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,35/41,95 48,05/49,05 11,15/11,45 Ощадбанк 41,55/41,98 48,50/49,25 11,15/11,45 ПУМБ 41,50/42,10 48,40/49,10 11,00/11,50 Укргазбанк 41,55/41,98 48,50/49,25 11,15/11,45 Райффайзен 41,58/41,90 48,30/48,86 11,00/11,40

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.