Курс валют на 21 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова укрепился, а евро подешевел сразу на десять копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.10.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,76 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,66 грн (-10 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,46 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,75/41,83
|Евро
|48,85/49,00
|Злотый
|11,40/11,50
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 21 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|48,05/49,05
|11,15/11,45
|Ощадбанк
|41,55/41,98
|48,50/49,25
|11,15/11,45
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,40/49,10
|11,00/11,50
|Укргазбанк
|41,55/41,98
|48,50/49,25
|11,15/11,45
|Райффайзен
|41,58/41,90
|48,30/48,86
|11,00/11,40
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.