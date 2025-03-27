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Курс валют на 27 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного укрепился, а евро подешевел на 32 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.03.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,56 грн за доллар (-13 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,82 грн (-32 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,74 грн (-10 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,45/41,55 грн.
- Курс евро: 44,98/45,16 грн.
- Курс злотого: 10,70/10,80 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 27 марта курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,15/41,75 грн.
- Ощадбанк: 41,20/41,75 грн.
- ПУМБ: 41,30/41,90 грн.
- Укргазбанк: 41,20/41,75 грн.
- Райффайзен: 41,30/41,69 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 27 марта:
- ПриватБанк: 44,25/45,25 грн.
- Ощадбанк: 44,35/45,35 грн.
- ПУМБ: 44,70/45,40 грн.
- Укргазбанк: 44,35/45,35 грн.
- Райффайзен: 44,35/45,10 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,85/10,90 грн.
- ПУМБ: 10,65/10,95 грн.
- Укргазбанк: 10,80/10,90 грн.
Заметим, несмотря на временное курсовое затишье в марте, девальвация гривны остается базовым прогнозом на ближайшие месяц-два. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.