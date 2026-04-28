Курс валют на 28 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на девять копеек, в то же время евро подорожало сразу на двадцать одну копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.04.2026 г. (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,09 грн (+9 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,76 грн (+21 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,19 грн (+3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,80/43,90
|Евро
|51,57/51,80
|Злотый
|12,00/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 28 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,70/44,30
|51,10/52,15
|Ощадбанк
|43,60/ 44,35
|51,20/52,20
|12,30/12,80
|ПУМБ
|43,70/ 44,35
|51,30/52,20
|12,30/12,80
|Укргазбанк
|43,60/ 44,35
|51,20/52,20
|12,30/12,80
|Райффайзен
|43,84/ 44,30
|51,40/52,12
Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.