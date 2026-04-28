Курс валют на 28 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на девять копеек, в то же время евро подорожало сразу на двадцать одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.04.2026 г. (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 44,09 грн (+9 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,76 грн (+21 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,19 грн (+3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,80/43,90 Евро 51,57/51,80 Злотый 12,00/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 28 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,70/44,30 51,10/52,15 Ощадбанк 43,60/ 44,35 51,20/52,20 12,30/12,80 ПУМБ 43,70/ 44,35 51,30/52,20 12,30/12,80 Укргазбанк 43,60/ 44,35 51,20/52,20 12,30/12,80 Райффайзен 43,84/ 44,30 51,40/52,12

Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.