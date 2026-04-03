Курс валют на 3 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на три копейки, в то же время евро подешевел сразу на тридцать шесть копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 3.04.2026 (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 43,83 грн (+3 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,46 грн (-36 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,77 грн (-10 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,58/43,70 Евро 50,49/50,70 Злотый 11,75/11,90

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 3 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,40/44,00 50,20/50,90 Ощадбанк 43,50/ 44,05 50,30/50,95 11,95/12,40 ПУМБ 43,50/ 44,05 50,30/50,95 11,95/12,50 Укргазбанк 43,50/ 44,05 50,30/50,95 11,95/12,40 Райффайзен 43,60/ 44,00 50,00/50,89

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .