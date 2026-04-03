Курс валют на 3 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на три копейки, в то же время евро подешевел сразу на тридцать шесть копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 3.04.2026 (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,83 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,46 грн (-36 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,77 грн (-10 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,58/43,70
|Евро
|50,49/50,70
|Злотый
|11,75/11,90
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 3 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,40/44,00
|50,20/50,90
|Ощадбанк
|43,50/ 44,05
|50,30/50,95
|11,95/12,40
|ПУМБ
|43,50/ 44,05
|50,30/50,95
|11,95/12,50
|Укргазбанк
|43,50/ 44,05
|50,30/50,95
|11,95/12,40
|Райффайзен
|43,60/ 44,00
|50,00/50,89
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .