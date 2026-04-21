Кувейт объявил очередной форс-мажор по поставкам нефти из-за повреждений инфраструктуры

Кувейт очередной форс-мажор по поставкам нефти / Depositphotos

Государственная нефтяная корпорация Кувейта объявила о продолжении форс-мажора по поставкам сырой нефти и продуктов ее переработки. Это означает, что компания временно освобождается от выполнения договорных обязательств из-за обстоятельств, которые не может контролировать.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

Несмотря на частичное открытие Ормузского пролива, страна не способна немедленно восстановить предыдущие объемы экспорта. Инфраструктура нефтяной отрасли Кувейта получила существенные повреждения, из-за чего добыча упала до показателей начала 1990-х годов.

Согласно оценкам специалистов, полноценное возобновление деятельности потребует длительного времени даже после завершения боевых действий. Война в Иране, которая привела к фактическому закрытию критически важного водного пути, повлекла за собой накопление запасов в регионе и существенные колебания на мировых рынках.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует продолжать двухнедельное прекращение огня с Ираном, а Ормузский пролив остается заблокированным. Правительство США ранее подсчитало, что в апреле была остановлена добыча более 9 миллионов баррелей нефти в сутки. Представители властей Кувейта отмечают, что "могут вернуть производство до довоенного уровня в течение нескольких месяцев после окончания конфликта".

Ранее, 9 марта, квейтская нефтяная корпорация уже объявляла о введении режима форс-мажора и начале сокращения добычи сырья. Такое решение было принято на восьмой день масштабного военного конфликта между США и Ираном, который привел к фактической блокировке морских путей в регионе.

Автор:
Татьяна Ковальчук