Кувейт оголосив черговий форс-мажор щодо поставок нафти через пошкодження інфраструктури

Кувейт черговий форс-мажор щодо поставок нафти / Depositphotos

Державна нафтова корпорація Кувейту оголосила про продовження форс-мажору щодо поставок сирої нафти та продуктів її переробки. Це означає, що компанія тимчасово звільняється від виконання договірних зобов'язань через обставини, які не може контролювати. 

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

Попри часткове відкриття Ормузької протоки, країна не здатна негайно відновити попередні обсяги експорту. Інфраструктура нафтової галузі Кувейту зазнала суттєвих пошкоджень, через що видобуток впав до показників початку 1990-х років.

Згідно з оцінками фахівців, повноцінне відновлення діяльності потребуватиме тривалого часу навіть після завершення бойових дій. Війна в Ірані, яка призвела до фактичного закриття критично важливого водного шляху, спричинила накопичення запасів у регіоні та суттєві коливання на світових ринках.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує продовжувати двотижневе припинення вогню з Іраном, а Ормузька протока наразі залишається заблокованою. Уряд США раніше підрахував, що у квітні було зупинено видобуток понад 9 мільйонів барелів нафти на добу. Представники влади Кувейту зазначають, що "можуть повернути виробництво до довоєнного рівня протягом кількох місяців після закінчення конфлікту".

Раніше, 9 березня, кувейтська нафтова корпорація вже оголошувала про введення режиму форс-мажору та початок скорочення видобутку сировини. Таке рішення було прийняте на восьмий день масштабного воєнного конфлікту між США та Іраном, який призвів до фактичного блокування морських шляхів у регіоні.

Автор:
Тетяна Ковальчук