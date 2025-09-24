Лаборатория конструирования и робототехники Ajax Systems заработала в Киевском политехническом институте

В Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского открыли лабораторию конструирования и робототехники, созданную компанией Ajax Systems в партнерстве с университетом. Это уже пятое образовательное пространство в рамках общей программы, направленной на развитие практических навыков будущих инженеров.

В Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского открыли новую лабораторию конструирования и робототехники, созданную компанией Ajax Systems в партнерстве с университетом. Она расположена на Приборостроительном факультете и рассчитана на 20 рабочих мест, оборудованных как для проектной, так и практической работы.

Лаборатория ориентирована на студентов, изучающих проектирование механических узлов, приводов и конструкций для робототехнических систем. Пространство поделено на зону проектирования с компьютерной техникой и мастерскую для создания макетов. Для обучения также будут доступны разработки из предыдущих интернатур, в частности, робот-манипулятор для перемещения предметов по программируемой траектории.

Работу лаборатории будет обеспечивать команда преподавателей, инженеров и администраторов в сотрудничестве со специалистами Ajax Systems. Студенты смогут работать над собственными разработками, участвовать в исследованиях, посещать мастер-классы по робототехнике, автоматизации, метрологии и оптике. Уже в ноябре 2025 года планируется запуск образовательной программы Mechanical Engineering.

По словам представителей КПИ, спрос на инженеров и специалистов по робототехнике растет по всему миру: рынок промышленной робототехники превысил $16,5 млрд, а в Украине к концу 2025 года ожидается запуск более 15 тысяч наземных роботов. Основатель Ajax Systems Александр Конотопский подчеркнул, что инвестиции бизнеса в образование – это необходимая практика, ведь современная наука все больше интегрируется с бизнесом.

О Ajax Systems

Ajax Systems — украинская международная компания, основанная в 2011 году, специализирующаяся на разработке и производстве беспроводных и проводных систем безопасности дома и бизнеса. Ее продукция известна инновационностью и высоким уровнем защиты. К ключевым решениям относится профессиональная система Ajax, включающая датчики против воровства, пожаров, затоплений, а также устройства для управления электропитанием.

Компания использует собственные технологии связи: двухсторонний радиопротокол Jeweller с дальностью действия до 2000 метров и быстрой передачей тревог, а также протокол Wings, обеспечивающий отправку фото по сигналу тревоги. Это позволяет системам оперативно реагировать на инциденты.

Сегодня в портфеле Ajax Systems – более 135 устройств: датчики, центральные хабы, клавиатуры, "умные" розетки, системы видеонаблюдения. Управление осуществляется через мобильные и компьютерные приложения для iOS, Android, MacOS и Windows.

Основной офис и производство компании находятся в Киеве, однако после начала полномасштабного вторжения часть производства перенесли на запад Украины, а также открыли завод в Турции.

Продукция Ajax Systems представлена более чем в 187 странах мира и имеет миллионы пользователей. Компания постоянно расширяет свой ассортимент и в 2023 году запустила собственную линейку устройств для видеонаблюдения.