Лабораторія конструювання та робототехніки Ajax Systems запрацювала в Київському політехнічному інституті

У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського відкрили лабораторію з конструювання та робототехніки, створену компанією Ajax Systems у партнерстві з університетом. Це вже п’ятий освітній простір у межах спільної програми, яка має на меті розвиток практичних навичок майбутніх інженерів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Dou.

У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського відкрили нову лабораторію з конструювання та робототехніки, створену компанією Ajax Systems у партнерстві з університетом. Вона розташована на Приладобудівному факультеті й розрахована на 20 робочих місць, обладнаних як для проєктної, так і для практичної роботи.

Лабораторія орієнтована на студентів, які вивчатимуть проєктування механічних вузлів, приводів і конструкцій для робототехнічних систем. Простір поділено на зону проєктування з комп’ютерною технікою та майстерню для створення макетів. Для навчання також будуть доступні розробки з попередніх інтернатур, зокрема робот-маніпулятор для переміщення предметів за програмованою траєкторією.

Роботу лабораторії забезпечуватиме команда викладачів, інженерів та адміністраторів у співпраці зі спеціалістами Ajax Systems. Студенти матимуть змогу працювати над власними розробками, брати участь у дослідженнях, відвідувати майстер-класи з робототехніки, автоматизації, метрології та оптики. Уже в листопаді 2025 року планують запуск освітньої програми Mechanical Engineering.

За словами представників КПІ, попит на інженерів і спеціалістів із робототехніки зростає в усьому світі: ринок промислової робототехніки перевищив $16,5 млрд, а в Україні до кінця 2025 року очікується запуск понад 15 тисяч наземних роботів. Засновник Ajax Systems Олександр Конотопський підкреслив, що інвестиції бізнесу в освіту — це необхідна практика, адже сучасна наука все більше інтегрується з бізнесом.

Про Ajax Systems

Ajax Systems — українська міжнародна компанія, заснована у 2011 році, яка спеціалізується на розробці та виробництві бездротових і дротових систем безпеки для дому та бізнесу. Її продукція відома інноваційністю та високим рівнем захисту. До ключових рішень належить професійна система Ajax, що включає датчики проти крадіжок, пожеж, затоплень, а також пристрої для управління електроживленням.

Компанія використовує власні технології зв’язку: двосторонній радіопротокол Jeweller із дальністю дії до 2000 метрів і швидкою передачею тривог, а також протокол Wings, що забезпечує надсилання фото за сигналом тривоги. Це дозволяє системам оперативно реагувати на інциденти.

Сьогодні у портфелі Ajax Systems — понад 135 пристроїв: датчики, центральні хаби, клавіатури, "розумні" розетки, системи відеоспостереження. Керування здійснюється через мобільні та комп’ютерні застосунки для iOS, Android, macOS та Windows.

Основний офіс і виробництво компанії розташовані у Києві, однак після початку повномасштабного вторгнення частину виробництва перенесли на захід України, а також відкрили завод у Туреччині.

Продукція Ajax Systems представлена більш ніж у 187 країнах світу та має мільйони користувачів. Компанія постійно розширює свій асортимент, і в 2023 році запустила власну лінійку пристроїв для відеоспостереження.