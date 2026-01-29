Локализация и государственная поддержка: производство школьных автобусов в Украине выросло на 47%

В 2025 году производство школьных автобусов в Украине выросло на 47% – до 728 единиц. Основным драйвером роста стала государственная программа "Школьный автобус".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Производство школьных автобусов

"Политика "Зроблено в Україні" в самые сложные годы войны спасла для нашей страны немало отраслей промышленности, среди них и автопроизводство. Программа "Школьный автобус" выполняет важную социальную функцию - предоставляет общинам транспорт для доставки детей из отдаленных районов в школы. Но ее экономический эффект также значителен", - заявил он.

Финансирование государства и общин обеспечило платежеспособный спрос. Направление этих средств на производство этих автобусов в Украине обеспечила политика локализации в публичных закупках.

На эту программу сегодня приходится 95% продаж производимых в Украине автобусов. Прогнозируемые объемы закупок позволяют заводам в Черкассах, Запорожье, Чернигове и Луцке строить инвестиционные планы по запуску производства новых моделей общественного транспорта, в том числе крупногабаритных автобусов. В цепочке производства каждого автобуса задействовано более 200 украинских предприятий, расположенных в общинах по всей стране.

Фото: Дмитрий Киселевский

О программе "Школьный автобус"

В программе "Школьный автобус" принимают участие четыре украинских производителя, которые выпускают транспортные средства под брендами Атаман (Isuzu), ЗАЗ, Эталон и Богдан. В 2025 году для участия в программе предприятия должны обеспечить уровень локализации производимой техники не менее 25%, а с 2026 года этот показатель повышен до 30%.

Программа "Школьный автобус" в сочетании с политикой локализации публичных закупок является важной составляющей государственной стратегии развития украинских производителей в рамках инициативы "Зроблено в Україні".

Эти механизмы уже показывают свою эффективность, и их применение будет продолжено. На 2026 год в государственном бюджете предусмотрено 2 млрд. грн. на реализацию программы, а дополнительное финансирование обеспечат местные общины.

Фото: Дмитрий Киселевский.

Напомним, правительство дополнительно выделило 500 млн грн на приобретение школьных автобусов. Эти средства будут направлены прежде всего в те общины, где транспорт был уничтожен, похищен или передан ВСУ. Наибольшую субвенцию получит Харьковская область – почти 160 млн гривен.