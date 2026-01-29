Локалізація та державна підтримка: виробництво шкільних автобусів в Україні зросло на 47%

У 2025 році виробництво шкільних автобусів в Україні зросло на 47% – до 728 одиниць. Основним драйвером зростання стала державна програма “Шкільний автобус”.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Виробництво шкільних автобусів

"Політика "Зроблено в Україні" у найскладніші роки війни врятувала для нашої країни чимало галузей промисловості, серед них і автовиробництво. Програма "Шкільний автобус" виконує важливу соціальну функцію - надає громадам транспорт для доставки дітей з віддалених районів у школи. Але її економічний ефект також значний", - заявив він.

У 2025 році виробництво шкільних автобусів в Україні зросло на 47%. Обсяг виробництва склав 728 автобусів. Головним фактором зростання стала державна програма "Шкільний автобус", профінансована урядом та громадами на суму 2,7 млрд грн. За цією програмою вироблено 695 автобусів.

Фінансування держави і громад забезпечило платоспроможний попит. А спрямування цих коштів на виробництво цих автобусів в Україні забезпечила політика локалізації в публічних закупівлях.

На цю програму сьогодні припадає 95% продажів вироблених в Україні автобусів. Прогнозовані обсяги закупівель дозволяють заводам у Черкасах, Запоріжжі, Чернігові та Луцьку будувати інвестиційні плани щодо запуску виробництва нових моделей громадського транспорту, зокрема великогабаритних автобусів. У ланцюжку виробництва кожного автобуса задіяно понад 200 українських підприємств, розташованих у громадах по всій країні.

Фото: Дмитро Киселевський

Про програму "Шкільний автобус"

У програмі "Шкільний автобус" беруть участь чотири українські виробники, які випускають транспортні засоби під брендами Атаман (Isuzu), ЗАЗ, Еталон та Богдан. У 2025 році для участі в програмі підприємства мали забезпечити рівень локалізації виробленої техніки не менше 25%, а з 2026 року цей показник підвищено до 30%.

Програма "Шкільний автобус" у поєднанні з політикою локалізації в публічних закупівлях є важливою складовою державної стратегії розвитку українських виробників у рамках ініціативи "Зроблено в Україні".

Ці механізми вже показують свою ефективність, і їх застосування буде продовжено. На 2026 рік у державному бюджеті передбачено 2 млрд грн на реалізацію програми, а додаткове фінансування забезпечать місцеві громади.

Фото: Дмитро Киселевський.

Нагадаємо, уряд додатково виділив 500 млн грн на придбання шкільних автобусів. Ці кошти спрямують насамперед у ті громади, де транспорт був знищений, викрадений або переданий ЗСУ. Найбільшу субвенцію отримає Харківська область — майже 160 млн гривень.