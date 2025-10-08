Лучший украинский полнометражный документальный фильм получил премию от банка "Пивденный"

Банк "Пивденный" вручил денежную премию – сертификат на 75 тысяч гривен – фильму "Простой солдат", который победил в номинации "Лучший украинский полнометражный документальный фильм" на 16-м Одесском международном кинофестивале.

Фильм Артема Рыжикова и Хуана Камило Круса рассказывает историю украинского режиссера, который после начала полномасштабной войны берет в руки оружие и камеру, документируя события на фронте.

Режиссер фильма Артем Рыжиков отметил, что вознаграждение будет направлено на поддержку боевого подразделения "Вирій" – на дроны для защиты Украины.

Поддержка культуры и искусства – один из приоритетов банка. Поэтому партнерство "Пивденного" с Одесским международным кинофестивалем стало логичным продолжением этой цели. В банке уверены, что во времена, когда культура является силой, объединяющей и вдохновляющей общество, поддержка таких важных инициатив имеет особое значение.