Найкращий український повнометражний документальний фільм отримав премію від банку "Південний"

Банк "Південний" вручив грошову премію – сертифікат на 75 тисяч гривень – фільму "Простий солдат", який переміг у номінації "Найкращий український повнометражний документальний фільм" на 16-му Одеському міжнародному кінофестивалі.

Фільм Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса розповідає історію українського режисера, який після початку повномасштабної війни бере до рук зброю й камеру, документуючи події з фронту.

Режисер фільму Артем Рижиков зазначив, що винагороду вони спрямують на підтримку бойового підрозділу "Вирій" – на дрони для захисту України.

Підтримка культури і мистецтва – один із пріоритетів банку. Тому цьогорічне партнерство "Південного" з Одеським міжнародним кінофестивалем стало логічним продовженням цієї мети. У банку впевнені, що у часи, коли культура є силою, що об’єднує та надихає суспільство, підтримка таких важливих ініціатив має особливе значення.