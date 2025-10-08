Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,31

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
благодійність
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Найкращий український повнометражний документальний фільм отримав премію від банку "Південний"

Вручено сертифікат на 75 тисяч гривень
Вручено сертифікат на 75 тисяч гривень / Банк "Південний"

Банк "Південний" вручив грошову премію – сертифікат на 75 тисяч гривень – фільму "Простий солдат", який переміг у номінації "Найкращий український повнометражний документальний фільм" на 16-му Одеському міжнародному кінофестивалі.

Фільм Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса розповідає історію українського режисера, який після початку повномасштабної війни бере до рук зброю й камеру, документуючи події з фронту.

Режисер фільму Артем Рижиков зазначив, що винагороду вони спрямують на підтримку бойового підрозділу "Вирій" – на дрони для захисту України.

Підтримка культури і мистецтва – один із пріоритетів банку. Тому цьогорічне партнерство "Південного" з Одеським міжнародним кінофестивалем стало логічним продовженням цієї мети. У банку впевнені, що у часи, коли культура є силою, що об’єднує та надихає суспільство, підтримка таких важливих ініціатив має особливе значення.