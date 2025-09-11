Mercedes-Benz представил электрокар с искусственным интеллектом и 3D-навигацией

На конференции IAA Mobility в Мюнхене был представлен Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC с EQ Technology, имеющий запас хода до 713 км и заявленное среднее энергопотребление 14,9–18,8 кВт·ч/100 км при 0 г/км CO₂. Также на выставке компания показала полностью электрический CLA, дебютировавший в мире в начале этого года.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию ComputerWeekly.com.

Обе линейки оснащены "продвинутым" цифровым кокпитом и подключением, усовершенствованным благодаря решениям Qualcomm Technologies Snapdragon Digital Chassis – базовой платформе для программно-ориентированных автомобилей (SDV).

Автопроизводитель и техногигант заявили, что их сотрудничество отражает цифровую трансформацию автопрома и подтверждает совместное стремление создавать бесшовно подключенные и интеллектуальные системы, стимулирующие инновации в нынешних и будущих поколениях Mercedes-Benz в рамках видения мобильности будущего.

Фото с сайта mercedes-benz.co.uk

Сотрудничество опирается на длительное партнерство, охватывающее несколько поколений решений Snapdragon Digital Chassis. В центре – интеграция Snapdragon Cockpit Platform и Snapdragon Auto 5G Modem-RF в систему Mercedes-Benz User Experience (MBUX). По словам компаний, эти платформы созданы для обеспечения масштабируемых цифровых функций, повышающих гибкость, персонализацию, удобство и непрерывные инновации в течение всего жизненного цикла автомобиля.

Фото с сайта mercedes-benz.co.uk

"В Mercedes-Benz мы стремимся создавать цифровой опыт, который будет столь же интеллектуальным, сколь и интуитивным, — отметил директор по программному обеспечению Magnus Östberg. — Интеграция Snapdragon Cockpit Platform в качестве ключевого элемента нашей собственной операционной системы MB.OS позволяет нам предлагать клиентам полностью подключенный, высокопроизводительный опыт в салоне наших новейших автомобилей".

Среди цифровых возможностей – погружной кокпит, превращающий новые Mercedes-Benz в мультимедийный центр на колесах с поддержкой нескольких высококачественных дисплеев, фотореалистичных интерфейсов, 3D-навигации с дополненной реальностью и гейминга. Технологии обработки аудио Qualcomm Technologies обеспечивают основу для функций — от голосового взаимодействия на основе ИИ до динамических звуковых ландшафтов и пространственного звучания Dolby Atmos.

Цифровой кокпит использует искусственный интеллект для изучения и адаптации к пользовательским предпочтениям, предлагая проактивные, контекстуальные рекомендации и естественное взаимодействие без рук. Встроенное подключение позволяет быстро и надежно обмениваться данными между автомобилем и облаком в реальном времени, обеспечивая персональный опыт, что повышает комфорт, безопасность и удобство. Snapdragon Auto Connectivity Platforms поддерживают безопасное высокоскоростное 5G, Wi-Fi, Bluetooth и глобальные спутниковые навигационные системы (GNSS).

Фото с сайта mercedes-benz.co.uk

"Наше многолетнее сотрудничество с Mercedes-Benz отражает растущее влияние Qualcomm в автомобильной отрасли и совместное стремление к инновациям, — сказал Nakul Duggal, генеральный менеджер по автомобильным и промышленным решениям и встроенному интернету вещей в Qualcomm Technologies. — Вместе мы совершенствуем опыт в салоне благодаря масштабируемым высокопроизводительным платформам и внедряем возможности на основе ИИ в модели CLA и GLC. По мере того как Mercedes-Benz ускоряет свою стратегию электрификации и цифровизации, мы надеемся и в дальнейшем работать вместе, чтобы предлагать более умные, безопасные и персонализированные решения мобильности, которые соответствуют будущему вождения".